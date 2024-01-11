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Президент Беларуси объявил благодарность медикам - знакомимся с командой, которая показала качественную и слаженную работу в сфере здравоохранения
Александр Лукашенко объявил благодарность врачам за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в охрану здоровья населения. О том, как в Год качества белорусам выйти на новый уровень квалификации, а также о современной методике практической подготовки медицинского персонала и успешной работе мониторинговой группы, расскажет Катерина Стреха.
"Сегодня у нас на обед оригинальная котлета из курицы, рагу из замороженных овощей и суп перловый. Они фасуются в индивидуальные контейнеры для вторых и первых блюд, есть салатники. Отдельно укладывается хлебушек в крафт-бумагу и столовые приборы", - рассказывает о меню работник кухни.
Затем в специальных термобоксах обед доставляют в палаты. Меню в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента диетологи разрабатывают с учетом предпочтений пациента и рекомендаций врачей. Все с пылу, с жару. Самое важное - с заботой о ближнем. Такая система подачи блюд здесь функционирует с момента открытия учреждения - уже 5 лет. Для нашей страны это по-прежнему ноу-хау. А у его истоков стояла Мария Алексеева. Врач-эпидемиолог свой профессиональный путь начала в далеком 1997-м. Сегодня опытный медик - в списке людей, отмеченных благодарностью главы государства.
Мария Алексеева, врач-эпидемиолог инфекционно-эпидемиологического отдела Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь: Александр Григорьевич очень часто обращает внимание на то, что в каждой проблеме мы должны видеть человека в первую очередь. Когда ты занимаешься любимым делом рядом с самыми лучшими специалистами на благо государства - это большое счастье. Государство - это ведь мы все: и я, и мои дети, и мой муж, и мои соседи, и мои друзья, и вы. И, безусловно, качественные изменения в системе здравоохранения благотворно скажутся как на работе самих медицинских работников, так и на состоянии здоровья нашего населения.
Мониторинг системы здравоохранения
Речь идет о результатах труда межведомственной рабочей группы. Она была создана год назад по поручению Президента. В числе тех, кто занимался мониторингом системы здравоохранения, белорусский хирург, который одним из первых сделал операцию по трансплантации печени, Юрий Слободин. Кандидат медицинских наук в профессии четверть века. Юрий Валерьевич инициировал и поддержал проект "Современная медицина в регионы".
Юрий Слободин, заместитель главного врача по хирургии Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь: Что касается хирургической службы, мы разработали программу образовательную. Специалисты больниц определенное время обучаются на базе нашего учреждения. Вторая часть программы состоит в том, что мы выезжаем в лечебные заведения и вместе со специалистами внедряем ряд оперативных вмешательств современными методами. И, конечно же, это работа ни одного человека. Это работа всей команды. И мы очень благодарны главе государства, что он увидел эту работу.
В прошлом году в учреждении здравоохранения провели около пяти тысяч операций, из них около 60 % - высокотехнологичные. А в симуляционном центре по разным специальностям обучение прошли почти две тысячи человек.
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