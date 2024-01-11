Президент Беларуси объявил благодарность медикам - знакомимся с командой, которая показала качественную и слаженную работу в сфере здравоохранения

Мария Алексеева, врач-эпидемиолог инфекционно-эпидемиологического отдела Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь: Александр Григорьевич очень часто обращает внимание на то, что в каждой проблеме мы должны видеть человека в первую очередь. Когда ты занимаешься любимым делом рядом с самыми лучшими специалистами на благо государства - это большое счастье. Государство - это ведь мы все: и я, и мои дети, и мой муж, и мои соседи, и мои друзья, и вы. И, безусловно, качественные изменения в системе здравоохранения благотворно скажутся как на работе самих медицинских работников, так и на состоянии здоровья нашего населения.