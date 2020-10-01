Президент Беларуси объявил благодарность представителям сферы образования за плодотворную работу, высокий уровень профессионального мастерства, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Награды удостоены 8 учителей по всей стране - среди них преподаватели различных школьных дисциплин и руководители учреждений среднего образования.