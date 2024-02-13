Президент Беларуси ориентирует на обеспечение качества в высшем образовании, а не на очередные новации

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на обеспечение качества в высшем образовании, а не на очередные новации. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси почти год посвятили самым острым вопросам образования, и теперь нужно лишь дошлифовывать уже определенные подходы. "Приняли окончательные решения по организации вступительной кампании в вузы, разобрались со школьным образованием. В этой теме поставили точку. Теперь надо дошлифовать конкретные подходы. Сегодня перед нами стоитзадача встряхнуть вузы: образование, науку в вузах - все, чем занимаются вузы", - заявил белорусский лидер.

Он поручил, чтобы к 1 сентября ректоры вузов вместе со своими коллективами приняли необходимые решения. Ориентир - обеспечение качественного образования, в том числе в сравнении с зарубежным. "Ваши выпускники должны четко осознавать и понимать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее. Многие сбежавшие туда (за рубеж. - Прим. БЕЛТА) за образованием быстро начинают понимать разницу. Многие возвращаются, но не все. Этого шатания быть не должно. А это - программы, это преподавание, преподаватели и качественный результат. Как вы будете это делать - это ваша проблема. Но до сентября, предупреждаю правительство, Администрацию и министра, мы, как по школе, соберемся и спросим с каждого", - сказал Александр Лукашенко.

"Задачу знаете: наша молодежь должна учиться и работать здесь. И прекращайте бегать ко мне с какими-то очередными новациями. Народ разброда и шатания в образовании не примет. Поэтому тихо, спокойно работаем в вузах. Еще раз подчеркиваю: программы, учебники, преподаватели. И выходит здоровый нормальный выпускник, который может работать в тех сферах производства, где он мечтал до поступления, - подчеркнул белорусский лидер. - Сделано для сферы высшего образования много. Созданы условия. Научные школы, интеллектуальный потенциал сегодня бережем как зеницу ока. Поэтому мы все: абитуриенты, студенты, их родители, наши предприятия и организации, да и я в том числе вправе ожидать отдачи".