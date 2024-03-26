Президент Беларуси ознакомится с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области ознакомится с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей, которая в настоящее время проводится в Вооруженных Силах, пишет БЕЛТА.



Глава государства посетит один из участков, привлекаемых к проверке боеготовности, ознакомится с проводимыми мероприятиями, работой с личным составом.



Во время проверки в том числе проводятся мероприятия по усилению участка границы, патрулированию, авиационной разведке местности при помощи беспилотников.



Как сообщалось ранее, в Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Она носит комплексный характер и предусматривает выдвижение личного состава в назначенные районы, проведение ряда учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.