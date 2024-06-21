Президент Беларуси побывал с командировкой в Дзержинском районе - намечены планы по развитию региона

В Беларуси сделана ставка на строительство прогрессивных молочно-товарных комплексов. Внутри супертехнологичные, а внешне очень скромные.

Такой самый дешевый комплекс в Беларуси сейчас находится в Дзержинском районе. Сегодня с командировкой там побывал глава государства. Александр Лукашенко сделал много важных заявлений и о сути таких рачительных проектов, и о поддержке сельчан, и о развитии городов-спутников.

Больше в стране будет делаться и для поддержания здоровья белорусов. В течение следующей пятилетки в каждом районном центре должны быть построены ФОКи. В конце мая Дзержинск отпраздновал День города, так что завершение строительства такого нового физкультурно-оздоровительного комплекса стало в определенном смысле подарком к этому событию. 21 июня состоялось его открытие. Подробности рассказала корреспондент АТН Илона Красутская.

Президентская командировка началась с отложенной посадки. Глава государства решил тщательно облететь земли Дзержинского района и самого города. Что чувствует в этот момент губернатор Минской области, можно только догадываться. Конечно, готовились. Но Президент может спросить все что угодно, не говоря о критике. На этот раз вопрос о перспективах.

Александр Лукашенко сразу поехал на молочно-товарный комплекс "Ляховичи". Он относится к предприятию "Крутогорье-Петковичи в регионе номер один. Недавно даже дали призовое место как лучшему хозяйству в Минской области в части производства и реализации скота. Но Президент приехал сюда отнюдь не потому, что захотелось посмотреть на лучших. Именно здесь реализовали новый для страны проект.

Глава государства отметил, что это новая тема: комплекс в Дзержинском районе один из 20 подобных объектов, строительство которых в области профинансировано за счет средств столицы. Такой подход связан с тем, что именно Минск потребляет значительную часть производимой в регионе продукции. А значит, надо и помочь аграриям.

Не исключено, что подобная практика, но в меньших объемах, будет распространена и на другие регионы. "Учитывая то, что Минск поедает продукцию не только Минской области, но и Бресткой, Гродненской, из других областей мы поставляем на рынок (столицы. - Прим. ред.), когда губернаторы узнали о том, что он у тебя построил 20 комплексов, они взвыли: "Почему в Минской области, а почему не в Брестской области…?" Есть вопрос. Брестское молоко Минск тоже употребляет в пищу. Поэтому Владимир Евгеньевич (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим. ред.) взмолился: "Дайте, говорит, мне в Минской (области. - Прим. ред.) разобраться год, а потом я уже по одному-полтора комплекса всем подарю, чтобы они косо не смотрели на губернатора Минской области", - рассказал глава государства.

Второй момент - комплекс в Дзержинском районе получился оптимальным и сравнительно дешевым в плане стоимости строительства. "Это самый дешевый комплекс в стране. Это для нас очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В общем, это тот случай, когда знаменитый президентский тезис, что корова должна жить во дворце - это про технологии и уход. А вот фактически вкладывать баснословные деньги в стены молочно-товарных комплексов в стране не будут.

По стране мы в этом году больше сотни комплексов вводим. Поэтому нам надо четко понимать стоимость. И если у вас действительно (а это, наверное, так) получился самый дешевый молочно-товарный комплекс, надо тиражировать по всей стране эти комплексы. Нам не надо, чтобы тут какая-то была суперархитектура и так далее. Хорошая архитектура, хороший комплекс. Красивый, нормальный проект. Мы его будем тиражировать по всей стране. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Президент подчеркнул важность строительства подобных МТК: "От комплексов мы не отойдем. Если кто там парится и хихикает, что вот, опять комплексы… Опять! Здесь все молоко сорта "экстра" - самое высокое качество. Так это же питание людей и детей наших. Поэтому мы должны уходить от мелких ферм и переходить к этим комплексам".

Конечно, абы-кому не доверили бы реализацию этого проекта. Видно, Александру Лукашенко импонирует и руководитель предприятия, в первую очередь, его подход к делу. Здесь все, как надо, и не потому, что Президент приехал. Стараются, зарабатывают, сразу вкладывают деньги в дальнейшее развитие. Здесь же переработка. Местные очень любят продукцию локального бренда.

Главе государства также доложили о социальной нагрузке, которую несет предприятие. В Дзержинском районе расположено несколько десятков деревень. Недавно организации помогли закупить автолавки, чтобы обслуживать сельское население. "Молодец! Я уже много раз говорил, почему мы поддерживаем, и это государственная политика, сельское хозяйство. Да потому, что все на нем висит с тех советских пор. И эта хорошая форма. От нее не надо уходить, - подчеркнул белорусский лидер. - У них социальная сфера. И пенсионеры, и деревни надо более-менее в порядке поддерживать. Поэтому надо и помогать, и опору делать на них. И руководителей таких надо поддерживать. И морально, и материально, потому что они нагрузку несут в районе".

Однозначно в стране будущее за прогрессивными молочно-товарными комплексами. И эта работа началась не вчера. С подачи Президента план такой - за следующую пятилетку вообще уйти от "диких" ферм. Где-то будет новое строительство, а где-то реконструкция.

Почему очень важно трансформировать из фермы нормальный молочно-товарный комплекс, почему у нас так дешево получается строить? Первый вопрос - это инфраструктура. Сегодня, если строить в "чистом поле" водонапорные башни, дороги, то это существенно влияет на стоимость строительства. Плюс к этому у нас все работает, мы получаем выручку. Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета

Вместе с тем Александр Лукашенко предупредил, что нужно не только ориентироваться на имеющуюся инфраструктуру, но и просчитывать затраты на логистику на годы вперед: "Да, тебе дешевле строительство обойдется. Но мы говорили о том, что если сконцентрировать все производство, животноводство в одном месте, то нам корма годы придется возить вокруг за 20 километров. Я говорю, чтобы мы в угоду хорошим дорогам и прочему не начали все это привязывать. Потому что мы потом потеряем на логистике с доставкой кормов. Надо внимательно к этому относиться".

Ну и на примере конкретных цифр. Какова цена вопроса такого молочно-товарного комплекса и почему так дешево получается строить.

"Два сарая и доильно-молочный блок нам обошлись в 2,7 млн рублей, из них 2 млн - стоимость доильного оборудования. То есть вся стройка нам обходится в 5 млн рублей. Дальше мы достраиваем вторую очередь, и на сегодняшний день весь комплекс нам обходится в 13,5 млн рублей. Следующий вопрос, почему получается дешево строить", - доложил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин.

Сэкономить удалось и на проектно-сметной документации, ведь на все 20 комплексов был сделан типовой проект, который в каждом случае необходимо было лишь привязать к конкретному месту. А многие работы по строительству делали хозспособом - то есть собственными силами предприятия.

Безусловно, все можно построить. Но стены без специалистов и технологий - ничто. Здесь собран коллектив, люди дорожат своей работой. И главное - соблюдается реальная технологическая дисциплина.

"Лучше работы нет. Запомни. Я это все прошел. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство, - сказал глава государства. - Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год".

"Этим надо жить, а не на работу ходить", - согласился директор ОАО "Крутогорье-Петковичи" Юрий Климаш.

Вот так с улучшением условий труда работа на селе становится трендом. Хотя это все равно больше про призвание. Президенту легко говорить с крестьянами, все-таки сам столько лет проработал в этой сфере. Да и в целом отношение к труду на земле, все, что делается для сельского хозяйства в стране, - это про поступки, которые громче слов.

Данный молочно-товарный комплекс - это не только вкусные продукты по итогу и достойные зарплаты коллектива. Сильные предприятия - опорная точка для региона и его будущее. Подтягивают социальную сферу. А когда есть инициатива, а главное результат, и Президенту хочется идти навстречу, поддерживать, помогать. Так что Дзержинск и район ждут солидные изменения.

Какая перспектива у города? Это город - спутник Минска. Мы будем этот город очень серьезно развивать. Мы будем не только здесь строить производственные мощности, заводы, фабрики развивать, сельское хозяйство (оно у вас в неплохом состоянии, я проблем не вижу). Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Что касается промышленности, здесь достаточно предприятий - из Минска люди начинают возвращаться. Мы будем в будущем поддерживать заводы, фабрики прежде всего в городах. Многодетные, военные и арендное жилье для предприятий: хочешь жилья - пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь, может, еще что-то. Подумаем серьезно над тем, как поддержать наших промышленников жильем", - заявил Президент.

По словам главы государства, в ближайшем будущем, возможно, в следующей пятилетке, власти планируют как минимум начать, а может и реализовать давнюю мечту: связать скоростным железнодорожным транспортом со столицей близлежащие города.

"Допустим, Логойск, Дзержинск, Смолевичи. Должна быть железная дорога, а по ней должна ходить очень быстрая техника, - отметил Александр Лукашенко. - Чтобы за 20 минут человек мог из Дзержинска доехать до Минска. Тогда не будет проблемы с работой".

Александр Лукашенко открыл в Дзержинске новый ФОК

А еще сегодня состоялось приятное событие для жителей не только Дзержинска, но и всего района. Здесь построили физкультурно-оздоровительный комплекс. Он очень был нужен. Будут проходить занятия по плаванию, все-таки здесь есть два бассейна. Открыты 4 секции: по футболу, баскетболу, дзюдо и настольному теннису. Есть и тренажерный зал. Словом, только приходи - есть все для того, чтобы быть здоровым.

"Как мы живем. Не всегда правильно. Мы не заботимся о себе, отчасти это связано и с тем, что у нас здравоохранение бесплатное практически - о здоровье заботиться не надо. Надо! Если каждый человек, начиная с ребенка, будет заботиться о своем здоровье, не надо будет в аптеку ходить и в больницы. И для того, чтобы вы не ходили по аптекам и больницам, мы строим центры здоровья", - подчеркнул глава государства.

Когда-то Александр Лукашенко предложил в каждой школе иметь спортивные объекты. "Стадион, прочие сооружения уже во многих школах есть, мы построили даже бассейны. Это для того, чтобы мы жили не зря, заботились о своем здоровье. И самое главное, чтобы наши дети имели возможность заниматься спортом. Я буду очень рад, если когда-то услышу, что чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр придут отсюда. В течение следующей пятилетки в каждом районе мы будем иметь такие комплексы, это фабрика здоровья", - заявил Президент.

А этот пример заслуживает восхищения. Для настоящих любителей игры номер один нет такого понятия, как "возраст". Хоть и называют их "футболисты-ветераны", тренируются до сих пор. Спортсмены вручили памятную фотографию, снимок был сделан 15 октября 1996 года. В этот день на стадионе "Динамо" состоялся товарищеский матч между белорусскими ветеранами футбола и студентами. В игре участвовал и Александр Лукашенко. Все зафиксировано.

Главе государства сегодня также подарили символ города, а он все же оставил его в Дзержинске. Буквально Президент теперь здесь покровитель.

После осмотра ФОКа Александр Лукашенко вышел пообщаться с местными жителями, которые не расходились и ждали все это время. Закрытых тем нет, но и все-таки такое сокращение дистанции - это всегда неожиданно.

"Очень хотелось бы, чтобы вы подключились к наведению порядка в городе", - обратился к жителям Дзержинска Президент.

Меняется Дзержинск, сам район и качество жизни людей. Облагородили местный парк, построен новый детсад, жилье получили медработники. Теперь новый ФОК. Все изменения очевидны даже для столичных, а местных вот в мегаполис не тянет.