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Президент Беларуси поднял актуальные проблемы жизни общества на совещании с руководством Совмина
Актуальные проблемы общества, защита персональных данных, инвестиции, экология, электротранспорт, финансы. Широкий спектр тем озвучен сегодня на совещании у Президента с руководством Совмина. Рассматривались предложения по ряду позиций. В частности, белорусский лидер поддержал создание Национального центра для контроля в сфере защиты данных. Необходимо также повышать уровень грамотности населения в киберпространстве. Что касается электротранспорта (одного из наиболее перспективных направлений), предлагается ввести дополнительные стимулы для тех, кто приобретает экологичные средства передвижения. Президент потребовал доложить о результатах всесторонней проработки вопросов.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей, практика себя оправдала. Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов. Позволят ли эти стимулы, которые предлагаются, активнее оснащать парки электротранспортом как для пассажирских, так и коммерческих перевозок, сделают ли они эту технику более доступной для граждан и бизнеса? Кроме того, нельзя забывать об инфраструктуре. На заправочных станциях по всей республике должна быть возможность быстрой зарядки легковых электромобилей. На сегодняшний день лишь около 10 % АЗС предоставляют такую услугу.
Министр экономики о стимулах для приобретения электротранспорта
Как рассказал журналистам министр экономики, из 6150 электромобилей, которые купили за 3 года, 5700 - это машины, приобретенные с момента реализации указа, т.е. со стимулом от государства. И эта работа будет продолжена. Стимулы будут распространяться не только на простых граждан, но и на бизнес, а также на широкую линейку электротранспорта.
Президент поставил задачу по сдерживанию роста цен, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень. Особенно это касается стоимости продуктов питания. Это одна из самых чувствительных позиций для населения. Наряду с принятием антиинфляционных мер порядок должен быть наведен там, где начинается экономика отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность.
В Беларуси создадут Национальный центр по защите персональных данных
Важное решение - в Беларуси создадут Национальный центр по защите персональных данных. К слову, одноименный закон вступает в силу уже с 15 ноября. Решение на злобу дня, ведь сегодня защита личной информации во Всемирной паутине - одна из основ безопасности общества. Как отметил начальник оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, это меры, которые помогут людям обезопасить себя от нежелательных "сливов" и вторжения в частную цифровую жизнь.
Миорский металлопрокатный завод будет работать
Подробно на совещании у Президента обсудили и ситуацию на Миорском металлопрокатном заводе. Да, по сути, это частный проект, который заметно забуксовал. Однако на предприятии работают примерно 600 человек. И их никто не бросит - государство сделает все возможное, чтобы спасти производство.
На совещании обсудили, насколько мы уверенно вступаем в зимний период. Необходимо заполнить стабилизационные фонды, которые позволят избежать тех самых скачков цен и станут фундаментом стабильности потребительского рынка межсезонья. Президент обратил внимание, что в ноябре предстоит обстоятельный разговор о готовности к зиме и заполняемости овощехранилищ.
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