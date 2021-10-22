Президент Беларуси поднял актуальные проблемы жизни общества на совещании с руководством Совмина

Актуальные проблемы общества, защита персональных данных, инвестиции, экология, электротранспорт, финансы. Широкий спектр тем озвучен сегодня на совещании у Президента с руководством Совмина. Рассматривались предложения по ряду позиций. В частности, белорусский лидер поддержал создание Национального центра для контроля в сфере защиты данных. Необходимо также повышать уровень грамотности населения в киберпространстве. Что касается электротранспорта (одного из наиболее перспективных направлений), предлагается ввести дополнительные стимулы для тех, кто приобретает экологичные средства передвижения. Президент потребовал доложить о результатах всесторонней проработки вопросов.



Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей, практика себя оправдала. Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов. Позволят ли эти стимулы, которые предлагаются, активнее оснащать парки электротранспортом как для пассажирских, так и коммерческих перевозок, сделают ли они эту технику более доступной для граждан и бизнеса? Кроме того, нельзя забывать об инфраструктуре. На заправочных станциях по всей республике должна быть возможность быстрой зарядки легковых электромобилей. На сегодняшний день лишь около 10 % АЗС предоставляют такую услугу.

