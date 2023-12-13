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Президент Беларуси подписал указ №387 о награждении орденом Матери
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря подписал указ №387 о награждении орденом Матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, организаций строительной отрасли, социальной сферы, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, Вооруженных сил, религиозных организаций, а также домохозяйки.
Среди награжденных - врач - стоматолог-терапевт Линовской амбулатории общей практики Пружанской центральной районной больницы Татьяна Шипук, работница филиала "Телеханы" предприятия "Беларусьторг" Управления делами Президента Республики Беларусь Людмила Колончук, воспитатель Мальского детского сада Островецкого района Елена Борщевская, социальный работник отделения социальной помощи на дому Территориального центра социального обслуживания населения Островецкого района Ольга Кайрис, лаборант по анализу молока ОАО "Сож-Агро" Мстиславского района Вероника Бастенкова, дежурный контрольно-пропускного пункта взвода специалистов 3-й стрелковой роты 2-го отделения стрелкового батальона войсковой части 6713 Алеся Захарова.
Всего орденом Матери награждена 51 жительница Брестской, Гродненской и Могилевской областей.
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