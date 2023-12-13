Президент Беларуси подписал указ №387 о награждении орденом Матери

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря подписал указ №387 о награждении орденом Матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, организаций строительной отрасли, социальной сферы, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, Вооруженных сил, религиозных организаций, а также домохозяйки.