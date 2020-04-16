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Президент Беларуси подписал Указ "Об ипотечном жилищном кредитовании"
Возможностей купить квартиру, в том числе и на вторичном рынке, а также дом сейчас станет больше. Президент сегодня подписал Указ "Об ипотечном жилищном кредитовании". Согласно документу, банк сможет взыскивать на предмет ипотеки только тогда, если одновременно будут нарушены два условия договора: задолженность более 10 % от суммы кредита, а просрочка по основному долгу и процентам - более 3 месяцев. Но те, кто служат в армии, могут рассчитывать на отсрочку по выплатам. Новый механизм направлен на стимулирование банков использовать активней новый механизм - ипотеку.
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