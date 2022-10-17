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Президент Беларуси подписал закон о лицензировании. В том числе для школ и детских садов
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О лицензировании", сообщаетБелТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.
Закон сохраняет основные подходы к лицензированию, закрепленные в указе главы государства от 1 сентября 2010 года №450 "О лицензировании отдельных видов деятельности", обеспечивает преемственность базовых принципов лицензирования.
В частности, системно и комплексно регулируется вся сфера лицензирования, в том числе определяются лицензируемые виды деятельности и лицензирующие органы, требования, предъявляемые к соискателям лицензий и лицензиатам, порядок получения лицензии. Конкретизируются грубые нарушения законодательства о лицензировании, являющиеся основанием для прекращения лицензии.
Дополнительно законом предусматривается лицензирование деятельности в области железнодорожного транспорта в целях реализации принятых страной обязательств в рамках ЕАЭС.
Закрепляется переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра лицензий.
Одной из важных новаций является введение лицензирования дошкольного и школьного образования.
Образовательная деятельность требует повышенного контроля со стороны государства, так как связана с формированием здоровой, идеологически устойчивой и разносторонне развитой личности. Лицензирование этой деятельности станет гарантом законности и качества оказываемых услуг, позволит оценить организацию образовательного процесса и не допустить появления в сфере образования субъектов хозяйствования, преследующих сугубо коммерческие цели в ущерб государству и личности.
Нормы о получении лицензии государственными и частными детскими садами и школами вступят в силу сразу после официального опубликования закона, остальные положения - с 1 января 2023 года. Сроки обращения за получением лицензии будут определяться Министерством образования в соответствии с утверждаемым им графиком. Лицензирование возложено на Минский городской исполнительный комитет, городские (городов областного подчинения) и районные исполнительные комитеты.
Принятие закона позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, обеспечить необходимость получения лицензии только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, правам и законным интересам граждан.
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