Президент Беларуси подписал закон о лицензировании. В том числе для школ и детских садов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О лицензировании", сообщаетБелТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

Закон сохраняет основные подходы к лицензированию, закрепленные в указе главы государства от 1 сентября 2010 года №450 "О лицензировании отдельных видов деятельности", обеспечивает преемственность базовых принципов лицензирования.

В частности, системно и комплексно регулируется вся сфера лицензирования, в том числе определяются лицензируемые виды деятельности и лицензирующие органы, требования, предъявляемые к соискателям лицензий и лицензиатам, порядок получения лицензии. Конкретизируются грубые нарушения законодательства о лицензировании, являющиеся основанием для прекращения лицензии.

Дополнительно законом предусматривается лицензирование деятельности в области железнодорожного транспорта в целях реализации принятых страной обязательств в рамках ЕАЭС.

Закрепляется переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра лицензий.

Одной из важных новаций является введение лицензирования дошкольного и школьного образования.

Образовательная деятельность требует повышенного контроля со стороны государства, так как связана с формированием здоровой, идеологически устойчивой и разносторонне развитой личности. Лицензирование этой деятельности станет гарантом законности и качества оказываемых услуг, позволит оценить организацию образовательного процесса и не допустить появления в сфере образования субъектов хозяйствования, преследующих сугубо коммерческие цели в ущерб государству и личности.

Нормы о получении лицензии государственными и частными детскими садами и школами вступят в силу сразу после официального опубликования закона, остальные положения - с 1 января 2023 года. Сроки обращения за получением лицензии будут определяться Министерством образования в соответствии с утверждаемым им графиком. Лицензирование возложено на Минский городской исполнительный комитет, городские (городов областного подчинения) и районные исполнительные комитеты.