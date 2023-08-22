Президент Беларуси пообещал жесточайшим образом разобраться с приписками при вакцинации населения

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал жесточайшим образом разобраться с приписками при вакцинации населения. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам развития Витебского региона, сообщает БЕЛТА.

"Публично предупреждаю Минздрав, что мы жесточайшим образом разберемся с системными случаями приписок и бесхозяйственности в ходе вакцинации населения, выявленными Комитетом государственного контроля", - заявил глава государства.

Одной из тем совещания стало создание отечественной противовирусной вакцины и перспективы расширения линейки данной продукции на предприятии "БелВитунифарм". Президент поинтересовался качеством полученного белорусского препарата, насколько он действенный и в какие сроки можно будет закрыть потребности страны в вакцине. "Пока вакцинируем по сути чужим продуктом", - отметил он.