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Президент Беларуси поручил организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе
Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе. "Самое главное - накормить детей!", поэтому еще 11 ноября глава государства предложил перевезти ребят в санатории.
Президент: Самое главное - накормить детей
Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе - элементарно накормить. Сегодня с самого утра от лидера поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев. Ответственные к выполнению задачи уже приступили.
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