ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Президент Беларуси поручил организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе

Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе. "Самое главное - накормить детей!", поэтому еще 11 ноября глава государства предложил перевезти ребят в санатории.

Президент: Самое главное - накормить детей

Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе - элементарно накормить. Сегодня с самого утра от лидера поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев. Ответственные к выполнению задачи уже приступили.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все