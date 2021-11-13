Президент Беларуси поручил организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе

Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе - элементарно накормить. Сегодня с самого утра от лидера поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев. Ответственные к выполнению задачи уже приступили.

