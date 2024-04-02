Президент Беларуси поручил построить новую больницу в Гродно за два года

Новую городскую клиническую больницу в Гродно нужно построить за два года. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, сообщает БЕЛТА.

Главе государства было доложено о социально-экономическом развитии Гродненской области. Губернатор Владимир Караник подчеркнул, что в регионе выполнены все социальные обязательства, рост номинальной заработной платы за 2023 год составил 18 %, за январь - февраль этого года превысил 19 %, а рост валового регионального продукта почти достиг 8 %. "Дальнейшее развитие региона невозможно без инвестиций, поэтому в Гродненской области реализуется 114 проектов", - сказал председатель Гродненского облисполкома. По его словам, в рамках поручения Президента "Один район - один проект" утвержден 21 проект, они находятся в разных стадиях реализации. Продолжается строительство и модернизация многих социальных объектов, в числе которых школы, онкодиспансер.

На площадке, где начато строительство нового объекта здравоохранения, главе государства доложили о ходе возведения больницы и планах по строительству. В частности, речь зашла о будущей судьбе здания нынешней больницы №2, которое устарело и не соответствует современным требованиям и которое освободится после завершения строительства и сдачи в эксплуатацию нового здания городской больницы по проспекту Я.Купалы. Ранее в старом корпусе больницы располагался монастырь, здание представляет историко-культурную ценность. Александр Лукашенко предложил подумать над тем, как оно будет использоваться в дальнейшем. Один из возможных вариантов - организация здесь гостиницы или другого туристического объекта.

Отдельно Президент поинтересовался сроками завершения строительства новой городской больницы. Планировалось, что на это должно уйти около 50 месяцев. "Это долго", - отреагировал глава государства. Если проект спланировали достаточно сложный, то стоит его упростить, предложил Александр Лукашенко.

Как пояснил Владимир Караник, новая больница спроектирована без всяких излишеств, но с учетом опыта работы в пандемию, поэтому по расположению предусмотрено четыре крыла, что позволяет их без проблем зонировать при необходимости. "Отлично. Значит, за два года мы должны ее построить", - сказал Президент.

Решение о строительстве новой городской больницы было принято в связи с комплексной оптимизацией коечного фонда двух других больниц Гродно - №2 и №3. Они расположены в старых зданиях, не отвечающих современным требованиям.

Новая больница на проспекте Я.Купалы в Гродно заменит коечный фонд двух старых больниц, а также будет функционировать в увязке с больницей №4, что позволит рационально использовать коечный фонд учреждений здравоохранения города и исключить дублирование.

Здесь будут сосредоточены в основном отделения терапевтического профиля с кабинетами эндоваскулярной хирургии, а также диагностические отделения. Рассчитана больница на более чем 500 коек.