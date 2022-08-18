ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Президент Беларуси поручил продумать меры, чтобы удешевить лес для строительства домов

Президент Беларуси поручил продумать меры, чтобы удешевить лес для строительства домов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил продумать меры, чтобы удешевить лес для строительства домов. Соответствующее поручение он дал во время посещения производственного кооператива имени В.И. Кремко в Гродненском районе, пишет БелТА.

Глава государства поинтересовался, как на территории хозяйства решается жилищный вопрос. Особое внимание он обратил на строительство арендного жилья. В последнее время отмечается рост цен на пиломатериалы, в то время как в Беларуси достаточно этого ресурса. В связи с этим Александр Лукашенко поручил продумать меры, чтобы удешевить это сырье, в частности для строительства жилья в сельской местности.

"За зиму надо продумать этот вопрос", - сказал глава государства.

Фото:БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все