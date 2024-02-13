Президент Беларуси поручил создать рабочую группу и проверить систему образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать рабочую группу для проверки системы образования по аналогии с тем, как это было недавно с системой здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

"Нам надо, Андрей Иванович (министр образования Андрей Иванец. - Прим. БЕЛТА), группу как в здравоохранении создать и проверить вузы. Надо их встряхнуть. Закостенели до неимоверности!" - сказал глава государства. В первую очередь Президент потребовал обратить внимание на содержание и качество программ обучения и рассмотреть возможность сокращения времени подготовки по отдельным специальностям: "Нам надо точно посмотреть в ходе работы этой рабочей группы, какие будут программы и под эти программы - соответствующее образование. Может быть, не пять лет где-то, не четыре года, а три и четыре года".

"До 1 сентября мы должны четко определиться, что будем делать. И если нужно (а скорее всего, нужно будет), встретимся в конце августа после работы той комиссии, которая будет создана и прошерстит все вузы, посмотрит, как и в здравоохранении. Мы подведем итоги и сделаем выводы, с кем дальше будем работать", - сказал Александр Лукашенко.

Как известно, в 2023 году в Беларуси прошла проверка системы здравоохранения, которую проводила межведомственная рабочая группа, созданная по распоряжению Президента. В состав группы были включены не чиновники, а специалисты, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом. Они провели мониторинг учреждений здравоохранения разного уровня из разных регионов и уголков страны, представили главе государства результаты работы с акцентом на выявленные недостатки и пути их решения.