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Президент Беларуси поручил выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Об этом он заявил в своем выступлении на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, пишет БЕЛТА.
"Настало время выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Люди, которые работают на земле, не должны ни в чем нуждаться, - сказал Президент. - Жду от правительства конкретных предложений по регионам и населенным пунктам с численностью жителей до 200 человек. Необходимо заинтересовать всех субъектов хозяйствования в обслуживании сельского населения, создать стимулирующие условия. И у такого гиганта, как Белкоопсоюз, здесь будет особая роль", - сказал Президент.
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