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Президент Беларуси поручил выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения

Президент Беларуси поручил выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Об этом он заявил в своем выступлении на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, пишет БЕЛТА.

"Настало время выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Люди, которые работают на земле, не должны ни в чем нуждаться, - сказал Президент. - Жду от правительства конкретных предложений по регионам и населенным пунктам с численностью жителей до 200 человек. Необходимо заинтересовать всех субъектов хозяйствования в обслуживании сельского населения, создать стимулирующие условия. И у такого гиганта, как Белкоопсоюз, здесь будет особая роль", - сказал Президент.

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