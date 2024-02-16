Президент Беларуси поручил выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Об этом он заявил в своем выступлении на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, пишет БЕЛТА.



"Настало время выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Люди, которые работают на земле, не должны ни в чем нуждаться, - сказал Президент. - Жду от правительства конкретных предложений по регионам и населенным пунктам с численностью жителей до 200 человек. Необходимо заинтересовать всех субъектов хозяйствования в обслуживании сельского населения, создать стимулирующие условия. И у такого гиганта, как Белкоопсоюз, здесь будет особая роль", - сказал Президент.