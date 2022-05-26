Президент Беларуси посещает Министерство обороны

Безопасности в стране уделяется особое внимание. Видеть и объективно оценивать обстановку в стране и за ее пределами с военной точки зрения - требование главнокомандующего, особенно в непосредственной близости к нашим границам. В Беларуси извлекли уроки в части развития и оснащения своих войск, в том числе исходя из опыта проведения военной операции России в Украине. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал - и впредь будут оснащать и развивать белорусские войска, чтобы наши граждане могли жить спокойно на своей земле.