Президент Беларуси посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

Первый вопрос, который меня волновал, - чтобы это все было объективно и честно. Как военный человек, вам могу сказать, что если вы проверку организовали честно, как это положено, - это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились. Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо - поразили, где надо - принудили к посадке и тому подобное. Вы видите, все, что делается на сопределе (на сопредельной стороне. - Прим. ред.), разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси