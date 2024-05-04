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Президент Беларуси посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
3 мая Александр Лукашенко посетил Центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Главнокомандующему доложили о текущей обстановке и ходе проверки дежурных сил ВВС и войск ПВО.
За тренировками Президент наблюдал вместе с военными. Проверка дежурных сил длилась более часа. Войска и техника сработали в воздухе на отлично. Все цели были обнаружены и поражены. Александр Лукашенко пристально следил за работой военных, интересуясь в деталях на каждом этапе обеспечения боеготовности. Все присутствующие держали подробный ответ, как защищено белорусское небо.
Главнокомандующий дал высокую оценку возможностям белорусских военных. Они готовы отразить любые потенциальные угрозы, исходящие от противника с воздуха.
Первый вопрос, который меня волновал, - чтобы это все было объективно и честно. Как военный человек, вам могу сказать, что если вы проверку организовали честно, как это положено, - это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились. Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо - поразили, где надо - принудили к посадке и тому подобное. Вы видите, все, что делается на сопределе (на сопредельной стороне. - Прим. ред.), разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы!
Ситуация на внешнем контуре вынуждает людей в погонах быть постоянно начеку. Службу несут на земле и в воздухе 24/7. Особое внимание уделяется противовоздушной обороне. Милитаризация Прибалтики и Польши несет риски для нашей безопасности. Концентрация войск НАТО возле белорусских границ по-прежнему остается высокой. Военные отслеживают все виды угроз, ведь способы ведения боевых действий постоянно меняются. Сегодня предпочтение отдают беспилотникам, поэтому такое внимание обороне силами войск ПВО.
Как охраняется воздушная граница Беларуси? Детальный итог подведут чуть позже. Окончательные результаты внезапной проверки Вооруженных Сил доложат Главнокомандующему.
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