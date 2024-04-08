Президент Беларуси поставил конкретные задачи по пропаганде и контрпропаганде - Перцов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил конкретные задачи по организации работы в части пропаганды и контрпропаганды. Об этом заявил журналистам Владимир Перцов, в отношении кандидатуры которого принято решение о назначении егозаместителем главы Администрации Президента, сообщает БЕЛТА .



"Информационная война и та гибридная война, которая в отношении нашей страны ведется группой западных государств, никуда не делась. Они прощупывают и ищут новые каналы воздействия на наших людей. Воздействия прежде всего с помощью всевозможных цифровых и синтетических технологий и центров информационно-психологических операций. И тех, кого мы называем "медиаподобными" - блогеров и так далее, через социальные сети, чтобы достучаться до сердец, оболванить и вызвать определенные негативные эмоции. Для этого мы должны активно применять те методы, которым мы научились за последние 3-4 года - методы эффективной контрпропаганды тому вранью, которое в отношении нашей страны, исторической правды, в отношении нашего Президента льется из-за рубежа", - сказал Владимир Перцов.



Он подчеркнул, что важно также эффективно доносить до людей все то хорошее, что делается в стране, пропагандировать культурные и исторические ценности: "Нам есть чем гордиться. У нас есть достижения, память, которая осталась от наших предков. Мы - потомки народа-победителя в Великой Отечественной войне. Мы должны это помнить. Когда мы об этом забываем, кое-кто другой пытается на себя перетянуть это одеяло".

Владимир Перцов также отметил, что за последние 30 лет независимости Беларуси много сделано. В этом плане достаточно сравнить положение дел в стране в начале 90-х, когда порой не было даже элементарных запасов продовольствия, и сейчас. Самой главной он считает задачу достучаться до сердец людей через все возможные каналы взаимодействия - СМИ, социальные сети и различные платформы, и в том числе кинематограф.