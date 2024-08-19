Президент Беларуси потребовал придать импульс жилищному строительству

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует придать импульс жилищному строительству. Соответствующую задачу глава государства обозначил 19 августа на совещании с руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.



"Как мы всегда говорим, Беларусь - государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. И одной из наших приоритетных задач было и остается обеспечение граждан жильем. Собственная крыша над головой важна для любого человека. Особенно для молодой семьи. Это ее уверенность в завтрашнем дне", - отметил Александр Лукашенко.



Президент обратил внимание, что в стране постоянно совершенствуются подходы к предоставлению государственной поддержки при улучшении жилищных условий, в первую очередь в сельской местности.



"Мы очень много говорили в последнее время о корректировке нашей жилищной политики. Поэтому на нашей встрече вопрос номер один - упрощение процедур строительства и кредитования жилья", - подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко ранее поручал правительству комплексно подойти к улучшению законодательства в этой области. Он констатировал, что статистика по вводу жилья второй год подряд отрицательная. "В чем вопрос?" - спросил Президент.



По его словам, в отчетах аналитиков одна из первых причин оттока кадров из небольших населенных пунктов - отсутствие возможности приобрести собственное жилье или хотя бы заселиться в организованное комфортное и благоустроенное арендное жилье.



"Сегодня следует придать новый импульс жилищному строительству на селе, в том числе индивидуальных домов, строительству предприятиями арендного жилья для своих работников. Правительством предложен целый комплекс новаций: от упрощения подключения к инженерной инфраструктуре индивидуальных домов до расширения финансовой поддержки молодым семьям (до 31 года). Все новации рассмотрены экспертным советом, в том числе Совета Республики, в Комитете госконтроля, Администрации Президента. Однако, как мне известно, общего согласия по документам не достигнуто", - заметил глава государства.



Например, пояснил Александр Лукашенко, не ясно, для чего обязывать застройщика применять проектную документацию при возведении индивидуальных домов на селе, если от этого отказались еще год назад.



"Поэтому мы сегодня обсудим рациональность каждого изменения, чтобы людям, которых эти новшества касаются напрямую, было предельно понятно, как будет решаться их жилищный вопрос", - подчеркнул Президент.



Глава государства спросил у профильного министра, действительно ли все предлагаемые меры упрощают процедуры строительства (чтобы не получилась видимость вместо решения вопроса), позволит ли обновленное законодательство развернуть жилищное строительство и как в этих процедурах задействован банковский сектор, будет ли у запланированной поддержки достаточное финансирование.



"И, как вы помните, все нормы должны быть изложены простым, человеческим языком, без бюрократического нагромождения и изменений в десятке указов, - потребовал Александр Лукашенко. - Жилищная политика, дебюрократизация в жилищных процессах - это вопрос первый".