Президент Беларуси поздравил Белтелерадиокомпанию с 65-летием

Первый день нового года - еще и россыпь знаковых дат. Ровно 65 лет назад 1 января 1956 года состоялся первый эфир на Белорусском телевидении. Вещали из крохотной минской студии, завешанной коврами для звукоизоляции. "Входили" и "выходили" из кадра в прямом эфире - так что зрители становились свидетелями первых реалити-форматов. Тысячи телепередач и столько же людей за 65 лет работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок и 12 радиостанций.



Коллектив Национальной государственной телерадиокомпании с 65-летием белорусского телевидения поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что яркая и долгая история НГТРК является летописью страны.



"Стартовав со скромной минской студии, вы выросли во влиятельный холдинг, коллектив которого всегда находится на информационной передовой. Благодаря вашей работе миллионы белорусских и зарубежных зрителей получают достоверную и объективную информацию о ключевых событиях из жизни Беларуси", - говорится в поздравлении.



Президент пожелал коллективу и ветеранам Белорусского телевидения крепкого здоровья, благополучия и творческих побед.

