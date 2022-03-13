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Президент Беларуси поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной торжественного начала понтификата

Беларусь разделяет призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной торжественного начала понтификата.

В 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым Престолом.

Также 2022 год ознаменован для нас 500-летием издания первого молитвослова на белорусском языке и 1030-летием создания первой христианской епархии на территории Беларуси. По мнению Президента, история взаимодействия Минска и Ватикана, является ярким подтверждением того, что путем диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи. "Надеюсь, что в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы", - отметил в поздравлении Александр Лукашенко.

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