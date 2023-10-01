3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент Беларуси поздравил педагогических работников страны с Днем учителя
Традиционно в первое воскресенье октября Беларусь отмечает День учителя. С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил Президент. Глава государства выразил искренние слова благодарности педагогам и воспитателям за преданность делу, любовь к детям, пример мудрого отношения к жизни.
"В ваших руках будущее Беларуси. Прививая молодежи любовь к знаниям, воспитывая уважение к исконным ценностям, формируя бережное отношение к истории родной земли и гордость за достижения страны, вы созидаете и укрепляете основы государственности.
Я обращаюсь к молодым специалистам, которые сегодня с гордостью примеряют на себя высокое звание "учитель". Убежден, опираясь на опыт старших наставников, сохраняя преемственность традиций национальной школы, вы сделаете все, чтобы повысить имидж отечественного образования, которое заслуженно признается одним из лучших в мире", - говорится в поздравлении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов