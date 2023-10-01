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Президент Беларуси поздравил педагогических работников страны с Днем учителя

Традиционно в первое воскресенье октября Беларусь отмечает День учителя. С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил Президент. Глава государства выразил искренние слова благодарности педагогам и воспитателям за преданность делу, любовь к детям, пример мудрого отношения к жизни.

"В ваших руках будущее Беларуси. Прививая молодежи любовь к знаниям, воспитывая уважение к исконным ценностям, формируя бережное отношение к истории родной земли и гордость за достижения страны, вы созидаете и укрепляете основы государственности.

Я обращаюсь к молодым специалистам, которые сегодня с гордостью примеряют на себя высокое звание "учитель". Убежден, опираясь на опыт старших наставников, сохраняя преемственность традиций национальной школы, вы сделаете все, чтобы повысить имидж отечественного образования, которое заслуженно признается одним из лучших в мире", - говорится в поздравлении.

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