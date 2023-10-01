Президент Беларуси поздравил педагогических работников страны с Днем учителя

Традиционно в первое воскресенье октября Беларусь отмечает День учителя. С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил Президент. Глава государства выразил искренние слова благодарности педагогам и воспитателям за преданность делу, любовь к детям, пример мудрого отношения к жизни.

"В ваших руках будущее Беларуси. Прививая молодежи любовь к знаниям, воспитывая уважение к исконным ценностям, формируя бережное отношение к истории родной земли и гордость за достижения страны, вы созидаете и укрепляете основы государственности.

