Президент Беларуси поздравил соотечественниц с Днем матери

Беларусь сегодня отмечает День матери. Теплые и искренние слова звучат в адрес самых близких и дорогих людей для каждого. С праздником соотечественниц поздравил Президент Александр Лукашенко.



"Материнство - большое счастье и огромная ответственность. Именно с молоком матери мы впитываем любовь к своему краю, семейные, культурные традиции, духовные ценности, которые сохраняем и передаем из поколения в поколение. Мы ценим труд многодетных матерей. Благодарим женщин, чьи дома стали родными для детей, усыновленных или взятых на воспитание. Приоритеты нашей социальной политики нацелены на завтрашний день Беларуси, на то, чтобы в семьях рождалось как можно больше малышей. Ведь счастливый детский смех - это гимн будущему нашей страны", - говорится в поздравлении.



