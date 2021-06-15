Президент Беларуси поздравил Владимира Норова с 20-летием со дня образования Шанхайской организации сотрудничества

Юбилей у Шанхайской организации сотрудничества. С 20-летием со дня образования генерального секретаря объединения Владимира Норова поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, за время существования организация успешно зарекомендовала себя на международной арене, стала полноправным участником ключевых мировых процессов, а во время пандемии - образцом сплоченности и взаимовыручки. Беларусь с момента участия в деятельности Шанхайской организации сотрудничества активно задействует различные ее механизмы. Инициативы Минска по развитию продовольственной безопасности, информационных технологий, транспортных перевозок уже нашли применение в государствах - участницах организации.