Президент Беларуси поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества

День молодежи и студенчества отмечается в Беларуси. Это праздник, символизирующий смелость, стремление к новым открытиям и реализацию самых амбициозных надежд. Поздравление юношам и девушкам направил Президент.

"Этот яркий и светлый праздник олицетворяет мечты о больших свершениях. Именно в молодости определяется наш путь. Выбор профессии, создание семьи, рождение детей - важнейшие события, закладывающие фундамент успешной жизни. Цените каждое мгновение, наполняйте каждый день событиями и достижениями, оправдывайте звание самой активной и целеустремленной части общества. Ваши энергия, оптимизм, искренность, желание трудиться во благо Родины служат залогом развития и процветания Беларуси", - говорится в поздравлении.



Праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье июня. К молодежи относится практически каждый пятый белорус. Это амбициозные, образованные и готовые к труду люди. Значительная часть - учащиеся и студенты. В стране созданы все условия для всестороннего развития и реализации потенциала. Особое внимание уделяется поддержке одаренной молодежи.

