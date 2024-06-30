3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент Беларуси поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества
День молодежи и студенчества отмечается в Беларуси. Это праздник, символизирующий смелость, стремление к новым открытиям и реализацию самых амбициозных надежд. Поздравление юношам и девушкам направил Президент.
"Этот яркий и светлый праздник олицетворяет мечты о больших свершениях. Именно в молодости определяется наш путь. Выбор профессии, создание семьи, рождение детей - важнейшие события, закладывающие фундамент успешной жизни. Цените каждое мгновение, наполняйте каждый день событиями и достижениями, оправдывайте звание самой активной и целеустремленной части общества. Ваши энергия, оптимизм, искренность, желание трудиться во благо Родины служат залогом развития и процветания Беларуси", - говорится в поздравлении.
Праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье июня. К молодежи относится практически каждый пятый белорус. Это амбициозные, образованные и готовые к труду люди. Значительная часть - учащиеся и студенты. В стране созданы все условия для всестороннего развития и реализации потенциала. Особое внимание уделяется поддержке одаренной молодежи.
"Претворяйте в жизнь самые смелые идеи и замыслы. Будьте достойны своих великих предков. Приумножайте богатства родной земли, укрепляйте народное единство, сохраняйте историческую память и национальные традиции. Пусть каждый найдет свое призвание и достойно проявит себя на выбранном пути", - отмечается в поздравлении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов