Президент Беларуси примет участие в торжественной церемонии на площади Победы

Традиционно глава государства в этот знаковый день с белорусским народом. Вот и сегодня Президент примет участие в торжественной церемонии на площади Победы.

Буквально через 20 минут на проспекте Независимости стартует "Шествие поколений", кульминацией которого станет возложение цветов и венков к монументу.

Организаторы обещают красочное действо. Репетиции длились больше месяца. Все ли готово к началу торжеств? Об этом узнаем у Светланы Лукьянюк. Она выходит на прямую связь.

На площади Победы у Вечного огня люди ждут участников "Шествия поколений".

"Шествиепоколений" и возложениецветов и венков к монументу Победы смотрите здесь

Погода сегодня достаточно комфортная. Не жарко, особенно в утренние часы. Но зато без дождя и обещают солнце, так что мы его ждем. И ждем, конечно, начала торжеств. Готовность номер один. Торжества к 9 Мая всегда ответственны для всех, кто задействован в них. Площадь Победы вся в шарах, флагах, портретах тех, кто сражался на фронте, кто работал в тылу и был в партизанах. Заняли свои места и наши дорогие ветераны. И знаете, что самое важное для нас, журналистов, которые каждый год работают на торжествах? Увидеть всех, кто был здесь год назад. Мы их знаем не только в лицо, но и по имени-отчеству. И очень жаль, что многие уходят от нас. Но главное, что жива память, и эта память о подвиге передается в Беларуси из поколения в поколение.





В такой святой день - День Победы - в праздничных мероприятиях всегда принимает участие Президент. Он не единожды подчеркивал, как важно сохранит правду о войне и не дать переписать ее страницы. Ждем и сегодняшнее его выступление возле монумента Победы. В торжествах по традиции принимают участие представители всех госорганов, духовенство, дипломаты. Они возлагают венки к монументу. Под звуки военного оркестра промарширует и рота почетного караула. Но все секреты раскрывать не будем, чтобы всем было интересно смотреть. Скажу только, что творческие коллективы подготовили грандиозный музыкальный номер. Уверена, он покорит сердца всех, кто будет наблюдать за торжествами непосредственно здесьили у экрана телевизоров. Прямую трансляцию обеспечивает телеканал "Беларусь 1".

Чтобы картинка была яркой и давала ощущение,как будто находишься здесь, рядом с нами, работают 2 передвижные телестанции, 18 камер во всех точках, чтобы не упустить ни одного момента, телескопические краны. Оператор будет в движении показывать каждое перемещение главныхдействующих лиц торжества. Работает и квадрокоптер, так что площадь можно будет увидеть с высоты птичьего полета. Оставайтесь на нашем канале, амы расскажем и покажем каждый момент.