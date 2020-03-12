Президент Беларуси принял с докладом министра здравоохранения Владимира Караника. Глава государства отметил, что медицина в нашей стране функционирует хорошо, хотя, конечно, есть над чем работать. Впрочем, отдельные моменты - не показатель для всей отрасли: врачи делают сложные операции, справляются с нагрузкой. В достаточном количестве обеспечены белорусы и лекарствами.



Также Глава государства поинтересовался, насколько Владимиру Каранику удалось разобраться во всех тонкостях министерской работы, тем более что пришлось столкнуться и с некоторыми вызовами. Ситуация с коронавирусом в Беларуси под контролем, причин и поводов паниковать нет. При этом количество случаев ОРВИ в стране даже меньше, чем в прошлом году.



