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Президент Беларуси принял с докладом министра здравоохранения

Президент Беларуси принял с докладом министра здравоохранения Владимира Караника. Глава государства отметил, что медицина в нашей стране функционирует хорошо, хотя, конечно, есть над чем работать. Впрочем, отдельные моменты - не показатель для всей отрасли: врачи делают сложные операции, справляются с нагрузкой. В достаточном количестве обеспечены белорусы и лекарствами.

Также Глава государства поинтересовался, насколько Владимиру Каранику удалось разобраться во всех тонкостях министерской работы, тем более что пришлось столкнуться и с некоторыми вызовами. Ситуация с коронавирусом в Беларуси под контролем, причин и поводов паниковать нет. При этом количество случаев ОРВИ в стране даже меньше, чем в прошлом году.

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