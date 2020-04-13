Президент Беларуси призывает людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании во Дворце Независимости. В нем также приняли участие Глава Администрации Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр здравоохранения Владимир Караник и госсекретарь Совбеза Андрей Равков.



Поднял на встрече Глава государства вопрос и предстоящих мероприятий, политических и военных. Еще Президент напомнил, что нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами: они также требуют пристального внимания. Ранее Александр Лукашенко уже требовал наладить производство защитных костюмов и респираторов, а также решить вопрос с наличием в аптеках масок и антисептиков.



