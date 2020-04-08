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Президент Беларуси провел совещание по поставкам нефти и эпидемиологической ситуации в стране
Минимизация зависимости от нефтяных игр крупнейших держав, загрузка наших НПЗ, а также обеспеченность внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе топливом для завершения посевных работ.
Экономика и жизнь людей - вопрос номер один
Эти вопросы накануне
. Постоянно меняющаяся ситуация на этом рынке - сейчас одна из самых злободневных тем во всем мире. Нежелание крупных игроков находить общий язык друг с другом негативно сказывается на ценах на черное золото. В довесок давление на энергорынок по-прежнему оказывают новости о распространении коронавируса. С учетом складывающихся обстоятельств, стране нужны свои варианты развития ситуации. Пока нефть дешевая, решено создать значительный запас, в том числе, топлива на непредвиденные случаи. Это позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы.
Совещание об эпидситуации в Беларуси
Кроме ситуации на нефтяном рынке, не менее остро стоит сегодня вопрос с пандемией коронавируса. В Беларуси пока удается сдерживать лавинообразный рост заболеваемости. Борьба идет за каждого человека.О готовности нашей системы здравоохранения противодействовать распространению инфекции также
. К понедельнику поручено снять все проблемы с недостатком масок в белорусских аптеках. Этот вопрос на особом контроле у Президента. Ровно как и обеспеченность медучреждений всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
КГК проконтролирует цены на некоторые овощи и фрукты
Речь шла и о недопустимости завышения цен на медпрепараты, а также на некоторые овощи и фрукты (например, цитрусовые и имбирь). К урегулированию ситуации подключат Комитет госконтроля.
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