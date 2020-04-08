Президент Беларуси провел совещание по поставкам нефти и эпидемиологической ситуации в стране

Минимизация зависимости от нефтяных игр крупнейших держав, загрузка наших НПЗ, а также обеспеченность внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе топливом для завершения посевных работ.







Экономика и жизнь людей - вопрос номер один

Эти вопросы накануне

. Постоянно меняющаяся ситуация на этом рынке - сейчас одна из самых злободневных тем во всем мире. Нежелание крупных игроков находить общий язык друг с другом негативно сказывается на ценах на черное золото. В довесок давление на энергорынок по-прежнему оказывают новости о распространении коронавируса. С учетом складывающихся обстоятельств, стране нужны свои варианты развития ситуации. Пока нефть дешевая, решено создать значительный запас, в том числе, топлива на непредвиденные случаи. Это позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы.





Совещание об эпидситуации в Беларуси

Кроме ситуации на нефтяном рынке, не менее остро стоит сегодня вопрос с пандемией коронавируса. В Беларуси пока удается сдерживать лавинообразный рост заболеваемости. Борьба идет за каждого человека.О готовности нашей системы здравоохранения противодействовать распространению инфекции также

. К понедельнику поручено снять все проблемы с недостатком масок в белорусских аптеках. Этот вопрос на особом контроле у Президента. Ровно как и обеспеченность медучреждений всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.





КГК проконтролирует цены на некоторые овощи и фрукты