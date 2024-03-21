Президент Беларуси провел встречу с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 7-го созыва - что предстоит сделать на новом этапе

Помогли сохранить стабильность и мир в Беларуси. Именно так Президент сегодня оценил деятельность депутатов и сенаторов. Александр Лукашенко провел встречу с парламентариями 7-го созыва, завершающими свою работу. Уже завтра к своим обязанностям приступает новый состав Палаты представителей. Позади непростые годы, но депутатский корпус показал надежность и преданность народу. В переломный для страны момент, когда время испытывало нашу нацию на прочность, парламентарии помогали отстаивать государственные интересы, а не устраивали ненужных шоу в Овальном зале. Принято более трех сотен законов. За плечами и большая совместная работа по совершенствованию Конституции. Александр Лукашенко вручил государственные награды парламентариям. Многие из них пример для нового состава, у которого тоже важная миссия - ответственность за консолидацию общества и поддержание народного согласия. Из парламента репортаж Натальи Бреус.

В этот день в кулуарах Овального зала ощущалось легкое волнение. Чувства смешанные. С одной стороны, грусть от того, что для большинства важный парламентский этап уже пройден, с другой, радость и явная гордость за проделанную работу. Здесь точно не будет стыдно.

За эти 4 года, в этот непростой период с кризисом 2020 года, с конфликтом на территории нашей южной соседки была масса желающих обрушить страну, развалить ее, ввергнуть в кровь. В этом зале были приняты основополагающие законодательные акты, поправки к законам, которые не позволили этого сделать. Все, что было необходимо для укрепления суверенитета, национальной безопасности, все то, что было необходимо для того, чтобы страна не рухнула в эту пропасть, нашими парламентариями было сделано. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Несмотря на потрясения, несмотря на пандемию, несмотря на те геополитические сотрясения, которые происходят вокруг, парламентарии старались, я в этом уверен, сделали все, что возможно, чтобы сохранить устойчивость в обществе. Олег Руммо, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Для того чтобы писать правильно законы, их принимать, надо знать, что необходимо в данный момент нашему народу, поэтому надо коммуницировать со своими избирателями, знать их проблемы. В последний год я обратила внимание, что в округе стало значительно меньше обращений, это приятно, значит исполнительная власть работает более качественно. Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Стены Овального зала видели парламентские драчки, но они далеко в прошлом. Известно, что в запале политических дуэлей далеко на второй план уходят законотворческие инициативы и реальные запросы людей.

Реальное строительство, реальное формирование государства, обеспечение устойчивых основ развития общества никогда не делается с криком, шумом и гамом. Это рациональное, планомерное строительство, и даже более того, я уверен в одном: чем меньше эмоций, чем больше рационального мышления, тем лучше результат. Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Дискуссия самая серьезная разворачивается, но без каких-либо шоу, потому что если мы только начнем видеть шоу в нашем парламенте, это начало конца и нашего парламентаризма, и нашего государства. Примеров сейчас, к большому сожалению, достаточно, в том числе и в соседних наших государствах, к чему приводят такие шоу. Впоследствии многие народы расплачиваются за такие шоу жизнями своих сыновей, естественно, мы допустить этого не можем. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Александр Лукашенко не скрывает, что всегда приезжает в парламент с особым чувством, ведь политическая карьера будущего Президента начиналась в Овальном зале. Открывая встречу, глава государства философски заметил, как быстро бежит время. Даже наше сложное время.

Он подчеркнул, что депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики 7-го созыва состоялись как политики и на деле доказали, что достойны высокого звания народных избранников: "Вам пришлось работать в особый период современной истории Беларуси, когда время испытывало нас на прочность. Как никогда".

Глава государства в своей речи напомнил о ряде вызовов, с которыми за последние годы столкнулась страна. Это в том числе пандемия, которая в мгновение ока изменила привычные условия жизни и ведения экономики; политические события 2020 года, когда доморощенные экстремисты с помощью западных иностранных спонсоров посягнули на основы белорусской государственности.

"В те непростые дни большинство парламентариев испытывали на себе чудовищное психологическое давление со стороны радикалов различного рода, - сказал Александр Лукашенко. - Депутатов, сенаторов, их родных и близких пытались запугать, а иногда и напрямую угрожали физической расправой. Расчет подстрекателей переворота был ясен - посеять смуту и раскол в государственных органах. Но их замыслы, как известно, полностью провалились. Отмечу, что отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и госорганов. Отсутствие разногласий, мелочной борьбы политических группировок и настроенность на конструктивное сотрудничество помогали нам отстаивать национальные интересы и достигать необходимых результатов".

Каденция нынешних парламентариев завершается. Президент назвал их состоявшимися политиками, профессионалами и патриотами. Важно, что законодательная власть с исполнительной не конфликтовала - палки в колеса депутаты правительству не ставили, наоборот, работали рука об руку. Конкуренция и споры вместо солидарности и диалога стали бы роковыми в момент геополитического разлома.

"Масштабный, системный кризис, симптомы которого очевидны нам всем, не только в военно-политической, но и в экономической, гуманитарной сферах, - отметил Президент. - Нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами политического и экономического давления. Место дипломатии все больше занимает политика санкций. Притом санкций на уничтожение".



Александр Лукашенко подчеркнул, что на фоне того, что происходит в настоящее время у многих соседних стран, Беларусь живет относительно нормальной, полноценной жизнью.



"Мы значительно укрепили свои Вооруженные Силы. Экономика демонстрирует рост. Люди работают и получают зарплату. На улицах городов спокойствие и порядок. Государство выполняет свои социальные обязательства. И самое главное - наши граждане ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких. Это недешево стоит. Достойный вклад в общее дело внесли и парламентарии", - заявил глава государства.

Законотворческие итоги 7-го созыва - более 300 законов. Но дело не в их количестве, а в сути. Чего только стоит большая совместная работа по совершенствованию Конституции. И депутаты, и сенаторы активно подключилась - предлагали и потом разъясняли новации.

Обновленная Конституция в буквальном смысле создавалась народом и для народа. Это самое главное. Мы видим, что люди верят в Беларусь и связывают с ней свою судьбу, судьбу своих детей и внуков. И сейчас я говорю не только о наших гражданах. Я имею в виду и иностранцев, которые выбрали Беларусь в качестве второй Родины, и таких все больше. Принятые конституционные новации в части перераспределения полномочий между Президентом, парламентом, правительством, местными органами управления и самоуправления направлены на то, чтобы все ветви власти работали эффективно, в полном объеме выполняли свои функции, самостоятельно принимали решения и, что очень важно, отвечали за их реализацию. Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны. Александр Лукашенко

Принятие поправок в Конституцию стало лишь началом большой работы, ведь потом нужно было привести в соответствие с ней около 90 законов. Ответственно и кропотливо делали это на протяжении почти 2 лет. Откорректированы законы о Президенте, Национальном собрании, правительстве. Обновлен Избирательный кодекс. Принят закон о ВНС и о гражданском обществе. И все это помимо укрепления экономики на фоне санкционного давления и масштабного блока по национальной безопасности.

В ответ на нагнетание военной угрозы НАТО вами в законодательство внесены изменения, призванные упрочить оборонный потенциал Беларуси. Принят Закон о народном ополчении. Созданы необходимые правовые предпосылки для развития военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства и ОДКБ. Отдельные законопроекты – это и ваши инициативы. Приняты жесткие упреждающие меры по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, наркотрафиком. Ряд серьезных решений направлен на обеспечение информационной и кибербезопасности, защиту личных данных. В контексте укрепления национальной безопасности следует рассматривать и проведенную парламентариями большую работу по отстаиванию исторической правды. Как никогда мы отчетливо осознали, что мало победу обрести. Победу, а вместе с ней и право на самостоятельное определение своей судьбы надо уметь отстоять, в том числе и на законодательном уровне. Александр Лукашенко

Слышать глас народа и быть проводниками народных интересов в законодательной власти. Кажется, у нынешних парламентариев это получилось на отлично. Своеобразной памяткой на каждый день стала генеральная линия страны: социальная политика для всех и точечная поддержка для самых уязвимых.

Кроме того, депутаты и сенаторы участвовали в решении волнующих граждан вопросов, провели тысячи личных приемов, прямых телефонных линий, встреч с трудовыми коллективами. "Все это в совокупности давало вам возможность чувствовать пульс общества и быть с людьми вместе, - подчеркнул глава государства. - Надеюсь, заложенные вами добрые традиции взаимодействия с населением подхватит и новый состав парламента".

Парламентская дипломатия в наше время не то что города – берет страны. Честность, принципиальность политики и неизменная приверженность национальным интересам, увы, многим на Западе колет глаза. Несмотря на все козни оттуда, международную работу парламентарии не сворачивали. Продвигали объединительную повестку и правду о Беларуси, искали и находили новых друзей в самых разных регионах планеты.

"Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрочились", - подчеркнул глава государства. Это подтверждает и избрание белорусских депутатов в состав руководящих органов парламентского измерения ООН - Межпарламентского союза.

Александр Лукашенко отметил активный диалог между законодательными органами Беларуси и России: "Развитию новых направлений и форм взаимодействия способствовали постоянные рабочие контакты руководителей палат парламентов двух стран. В центре внимания Парламентского собрания Союза Беларуси и России находились вопросы обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования".

20 депутатов из нынешнего созыва переизбраны на новый срок. Люди оценили их политический вес и законодательный опыт. Новичков Палата представителей встретит завтра. Избраны люди, которые в том числе уже показали, что умеют отстаивать государственные интересы. Немало представителей политических партий, от которых ждут не раздрая, а конструктив.

Очень важно, чтобы избранные парламентарии были активными, чтобы их голос стал авторитетным, чтобы за парламентской трибуной, в СМИ, за пределами страны они достойно представляли Беларусь и давали жесткий отпор нашим оппонентам и противникам. Примером для нового состава Национального собрания должны стать многие депутаты и сенаторы уходящего созыва. Вновь избранные парламентарии будут работать в период важнейшей общественно-политической кампании - выборов Президента в 2025 году. Уже сегодня очевидно, в это непростое время нас по-прежнему будут испытывать. И важно понимать, что на народных избранников ложится особая ответственность за консолидацию общества и поддержание гражданского мира исогласия. Александр Лукашенко

Торжественный момент встречи - вручение государственных наград и почетных званий из рук главы государства как признание парламентских заслуг.

Бывших сенаторов и депутатов не бывает - такую ремарку сделает Президент. В стороне от общего дела они не останутся. Опыт, знания и готовность работать на страну обязательно будут востребованы. В добрых начинаниях поддержка Первого гарантирована.

Дальше нам необходимо укреплять эволюционное развитие общества без потрясений, очень четко, на основе достигнутого, не только смотреть в будущее, но и туда уверенно двигаться. Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Я думаю, что времена простыми никогда не бывают, поэтому необходимо все-таки включаться активно новым парламентариям в работу. Люди, избранные в 8-й созыв, они подготовленные, прошедшие определенную школу и в трудовой деятельности, и в своей гражданской и общественной жизни. Справятся с этими вопросами. Игорь Комаровский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

С вызовами, которые стоят перед страной в ближайшие годы, новый парламент, я убежден, с этим справится. И преемственность уже есть, и депутаты, которые не вошли в следующий созыв, обязательно будут востребованы и работать на благо родины. Сила нашей страны, сила нашего Президента в том, что очень много людей вокруг него, массовая поддержка, он никогда не будет один, поэтому никто нас не сможет сломать. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Безусловно, сейчас время стремительное, много вызовов и угроз, я уверена, что новый созыв парламента также активно будет работать, потому что предстоит очень много законопроектов, чтобы самое главное обеспечить сегодня - национальную безопасность, мир, стабильность и сохранение суверенитета нашей страны. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси