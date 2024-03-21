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Президент Беларуси провел встречу с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 7-го созыва - что предстоит сделать на новом этапе
Помогли сохранить стабильность и мир в Беларуси. Именно так Президент сегодня оценил деятельность депутатов и сенаторов. Александр Лукашенко провел встречу с парламентариями 7-го созыва, завершающими свою работу. Уже завтра к своим обязанностям приступает новый состав Палаты представителей. Позади непростые годы, но депутатский корпус показал надежность и преданность народу. В переломный для страны момент, когда время испытывало нашу нацию на прочность, парламентарии помогали отстаивать государственные интересы, а не устраивали ненужных шоу в Овальном зале. Принято более трех сотен законов. За плечами и большая совместная работа по совершенствованию Конституции. Александр Лукашенко вручил государственные награды парламентариям. Многие из них пример для нового состава, у которого тоже важная миссия - ответственность за консолидацию общества и поддержание народного согласия. Из парламента репортаж Натальи Бреус.
В этот день в кулуарах Овального зала ощущалось легкое волнение. Чувства смешанные. С одной стороны, грусть от того, что для большинства важный парламентский этап уже пройден, с другой, радость и явная гордость за проделанную работу. Здесь точно не будет стыдно.
За эти 4 года, в этот непростой период с кризисом 2020 года, с конфликтом на территории нашей южной соседки была масса желающих обрушить страну, развалить ее, ввергнуть в кровь. В этом зале были приняты основополагающие законодательные акты, поправки к законам, которые не позволили этого сделать. Все, что было необходимо для укрепления суверенитета, национальной безопасности, все то, что было необходимо для того, чтобы страна не рухнула в эту пропасть, нашими парламентариями было сделано.
Несмотря на потрясения, несмотря на пандемию, несмотря на те геополитические сотрясения, которые происходят вокруг, парламентарии старались, я в этом уверен, сделали все, что возможно, чтобы сохранить устойчивость в обществе.
Для того чтобы писать правильно законы, их принимать, надо знать, что необходимо в данный момент нашему народу, поэтому надо коммуницировать со своими избирателями, знать их проблемы. В последний год я обратила внимание, что в округе стало значительно меньше обращений, это приятно, значит исполнительная власть работает более качественно.
Стены Овального зала видели парламентские драчки, но они далеко в прошлом. Известно, что в запале политических дуэлей далеко на второй план уходят законотворческие инициативы и реальные запросы людей.
Реальное строительство, реальное формирование государства, обеспечение устойчивых основ развития общества никогда не делается с криком, шумом и гамом. Это рациональное, планомерное строительство, и даже более того, я уверен в одном: чем меньше эмоций, чем больше рационального мышления, тем лучше результат.
Дискуссия самая серьезная разворачивается, но без каких-либо шоу, потому что если мы только начнем видеть шоу в нашем парламенте, это начало конца и нашего парламентаризма, и нашего государства. Примеров сейчас, к большому сожалению, достаточно, в том числе и в соседних наших государствах, к чему приводят такие шоу. Впоследствии многие народы расплачиваются за такие шоу жизнями своих сыновей, естественно, мы допустить этого не можем.
Александр Лукашенко не скрывает, что всегда приезжает в парламент с особым чувством, ведь политическая карьера будущего Президента начиналась в Овальном зале. Открывая встречу, глава государства философски заметил, как быстро бежит время. Даже наше сложное время.
Он подчеркнул, что депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики 7-го созыва состоялись как политики и на деле доказали, что достойны высокого звания народных избранников: "Вам пришлось работать в особый период современной истории Беларуси, когда время испытывало нас на прочность. Как никогда".
Глава государства в своей речи напомнил о ряде вызовов, с которыми за последние годы столкнулась страна. Это в том числе пандемия, которая в мгновение ока изменила привычные условия жизни и ведения экономики; политические события 2020 года, когда доморощенные экстремисты с помощью западных иностранных спонсоров посягнули на основы белорусской государственности.
"В те непростые дни большинство парламентариев испытывали на себе чудовищное психологическое давление со стороны радикалов различного рода, - сказал Александр Лукашенко. - Депутатов, сенаторов, их родных и близких пытались запугать, а иногда и напрямую угрожали физической расправой. Расчет подстрекателей переворота был ясен - посеять смуту и раскол в государственных органах. Но их замыслы, как известно, полностью провалились. Отмечу, что отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и госорганов. Отсутствие разногласий, мелочной борьбы политических группировок и настроенность на конструктивное сотрудничество помогали нам отстаивать национальные интересы и достигать необходимых результатов".
Каденция нынешних парламентариев завершается. Президент назвал их состоявшимися политиками, профессионалами и патриотами. Важно, что законодательная власть с исполнительной не конфликтовала - палки в колеса депутаты правительству не ставили, наоборот, работали рука об руку. Конкуренция и споры вместо солидарности и диалога стали бы роковыми в момент геополитического разлома.
"Масштабный, системный кризис, симптомы которого очевидны нам всем, не только в военно-политической, но и в экономической, гуманитарной сферах, - отметил Президент. - Нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами политического и экономического давления. Место дипломатии все больше занимает политика санкций. Притом санкций на уничтожение".
Александр Лукашенко подчеркнул, что на фоне того, что происходит в настоящее время у многих соседних стран, Беларусь живет относительно нормальной, полноценной жизнью.
"Мы значительно укрепили свои Вооруженные Силы. Экономика демонстрирует рост. Люди работают и получают зарплату. На улицах городов спокойствие и порядок. Государство выполняет свои социальные обязательства. И самое главное - наши граждане ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких. Это недешево стоит. Достойный вклад в общее дело внесли и парламентарии", - заявил глава государства.
Законотворческие итоги 7-го созыва - более 300 законов. Но дело не в их количестве, а в сути. Чего только стоит большая совместная работа по совершенствованию Конституции. И депутаты, и сенаторы активно подключилась - предлагали и потом разъясняли новации.
Обновленная Конституция в буквальном смысле создавалась народом и для народа. Это самое главное. Мы видим, что люди верят в Беларусь и связывают с ней свою судьбу, судьбу своих детей и внуков. И сейчас я говорю не только о наших гражданах. Я имею в виду и иностранцев, которые выбрали Беларусь в качестве второй Родины, и таких все больше. Принятые конституционные новации в части перераспределения полномочий между Президентом, парламентом, правительством, местными органами управления и самоуправления направлены на то, чтобы все ветви власти работали эффективно, в полном объеме выполняли свои функции, самостоятельно принимали решения и, что очень важно, отвечали за их реализацию. Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны.
Принятие поправок в Конституцию стало лишь началом большой работы, ведь потом нужно было привести в соответствие с ней около 90 законов. Ответственно и кропотливо делали это на протяжении почти 2 лет. Откорректированы законы о Президенте, Национальном собрании, правительстве. Обновлен Избирательный кодекс. Принят закон о ВНС и о гражданском обществе. И все это помимо укрепления экономики на фоне санкционного давления и масштабного блока по национальной безопасности.
В ответ на нагнетание военной угрозы НАТО вами в законодательство внесены изменения, призванные упрочить оборонный потенциал Беларуси. Принят Закон о народном ополчении. Созданы необходимые правовые предпосылки для развития военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства и ОДКБ. Отдельные законопроекты – это и ваши инициативы. Приняты жесткие упреждающие меры по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, наркотрафиком. Ряд серьезных решений направлен на обеспечение информационной и кибербезопасности, защиту личных данных. В контексте укрепления национальной безопасности следует рассматривать и проведенную парламентариями большую работу по отстаиванию исторической правды. Как никогда мы отчетливо осознали, что мало победу обрести. Победу, а вместе с ней и право на самостоятельное определение своей судьбы надо уметь отстоять, в том числе и на законодательном уровне.
Слышать глас народа и быть проводниками народных интересов в законодательной власти. Кажется, у нынешних парламентариев это получилось на отлично. Своеобразной памяткой на каждый день стала генеральная линия страны: социальная политика для всех и точечная поддержка для самых уязвимых.
Кроме того, депутаты и сенаторы участвовали в решении волнующих граждан вопросов, провели тысячи личных приемов, прямых телефонных линий, встреч с трудовыми коллективами. "Все это в совокупности давало вам возможность чувствовать пульс общества и быть с людьми вместе, - подчеркнул глава государства. - Надеюсь, заложенные вами добрые традиции взаимодействия с населением подхватит и новый состав парламента".
Парламентская дипломатия в наше время не то что города – берет страны. Честность, принципиальность политики и неизменная приверженность национальным интересам, увы, многим на Западе колет глаза. Несмотря на все козни оттуда, международную работу парламентарии не сворачивали. Продвигали объединительную повестку и правду о Беларуси, искали и находили новых друзей в самых разных регионах планеты.
"Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрочились", - подчеркнул глава государства. Это подтверждает и избрание белорусских депутатов в состав руководящих органов парламентского измерения ООН - Межпарламентского союза.
Александр Лукашенко отметил активный диалог между законодательными органами Беларуси и России: "Развитию новых направлений и форм взаимодействия способствовали постоянные рабочие контакты руководителей палат парламентов двух стран. В центре внимания Парламентского собрания Союза Беларуси и России находились вопросы обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования".
20 депутатов из нынешнего созыва переизбраны на новый срок. Люди оценили их политический вес и законодательный опыт. Новичков Палата представителей встретит завтра. Избраны люди, которые в том числе уже показали, что умеют отстаивать государственные интересы. Немало представителей политических партий, от которых ждут не раздрая, а конструктив.
Очень важно, чтобы избранные парламентарии были активными, чтобы их голос стал авторитетным, чтобы за парламентской трибуной, в СМИ, за пределами страны они достойно представляли Беларусь и давали жесткий отпор нашим оппонентам и противникам. Примером для нового состава Национального собрания должны стать многие депутаты и сенаторы уходящего созыва. Вновь избранные парламентарии будут работать в период важнейшей общественно-политической кампании - выборов Президента в 2025 году. Уже сегодня очевидно, в это непростое время нас по-прежнему будут испытывать. И важно понимать, что на народных избранников ложится особая ответственность за консолидацию общества и поддержание гражданского мира исогласия.
Торжественный момент встречи - вручение государственных наград и почетных званий из рук главы государства как признание парламентских заслуг.
Бывших сенаторов и депутатов не бывает - такую ремарку сделает Президент. В стороне от общего дела они не останутся. Опыт, знания и готовность работать на страну обязательно будут востребованы. В добрых начинаниях поддержка Первого гарантирована.
Дальше нам необходимо укреплять эволюционное развитие общества без потрясений, очень четко, на основе достигнутого, не только смотреть в будущее, но и туда уверенно двигаться.
Я думаю, что времена простыми никогда не бывают, поэтому необходимо все-таки включаться активно новым парламентариям в работу. Люди, избранные в 8-й созыв, они подготовленные, прошедшие определенную школу и в трудовой деятельности, и в своей гражданской и общественной жизни. Справятся с этими вопросами.
С вызовами, которые стоят перед страной в ближайшие годы, новый парламент, я убежден, с этим справится. И преемственность уже есть, и депутаты, которые не вошли в следующий созыв, обязательно будут востребованы и работать на благо родины. Сила нашей страны, сила нашего Президента в том, что очень много людей вокруг него, массовая поддержка, он никогда не будет один, поэтому никто нас не сможет сломать.
Безусловно, сейчас время стремительное, много вызовов и угроз, я уверена, что новый созыв парламента также активно будет работать, потому что предстоит очень много законопроектов, чтобы самое главное обеспечить сегодня - национальную безопасность, мир, стабильность и сохранение суверенитета нашей страны.
Многое из депутатских будней 7-го созыва канет в Лету, но история запомнит главное - эти люди помогли сохранить стабильность и мир в Беларуси. Их парламентская миссия выполнена.
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