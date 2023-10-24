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Президент Беларуси рассказал, как дальше планируется развивать территории вокруг Дворца Независимости

Президент Беларуси рассказал, как дальше планируется развивать территории вокруг Дворца Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенкона встречес молодежным активом рассказал, как дальше планируется развивать и обустраивать территории вокруг Дворца Независимости - сложившийся так называемый квартал белорусской государственности, пишет БЕЛТА.

Вопрос Президенту касался перспектив развития квартала белорусской государственности - в районе площади Государственного флага, Парка Победы и Музея Великой Отечественной войны.

Глава государства подчеркнул, что ничего фундаментального на этих территориях больше строить не планируется, ведь рядом с Дворцом Независимости расположена важная для жителей города рекреационная зона. "Ничего мы здесь строить такого фундаментального не будем. Надо, чтобы люди в Минске могли свободно дышать и отдыхать. Минск не должен быть перенаселенным", - сказал Президент.

"Я не сторонник перегружать территорию, - добавил глава государства. - Вы видите: Минск, несмотря на то, что это центр Европы, не захламлен разного рода зданиями". Происходит это благодаря тому, что все более-менее значимые здания в столице возводятся по предварительному согласованию с Президентом. Мэр Минска, специалисты вырабатывают какую-то концепцию и предлагают главе государства, после чего, как пояснил Президент, идет долгий процесс обсуждения, дискуссий, споров.

Александр Лукашенко рассказал, что Мингорисполкому дополнительно поручено подготовить проект благоустройства - создания уюта на территориях, прилегающих ко Дворцу Независимости. Один из возможных вариантов, о котором рассказал Президент, - размещение макетов известных архитектурных объектов страны, например замков и музейных комплексов.

"Не думаю, что мы тут что-то будем строить", - еще раз обозначил свой ключевой посыл Александр Лукашенко. Хотя, по его словам, в свое время были желающие приватизировать землю на берегу Свислочи, чтобы построить жилье и на этом заработать. Но глава государства высказался категорически против подобных проектов, чтобы сохранить для горожан рекреационную зону, места для отдыха.

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