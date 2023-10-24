Президент Беларуси рассказал, как дальше планируется развивать территории вокруг Дворца Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенкона встречес молодежным активом рассказал, как дальше планируется развивать и обустраивать территории вокруг Дворца Независимости - сложившийся так называемый квартал белорусской государственности, пишет БЕЛТА.

Вопрос Президенту касался перспектив развития квартала белорусской государственности - в районе площади Государственного флага, Парка Победы и Музея Великой Отечественной войны.

Глава государства подчеркнул, что ничего фундаментального на этих территориях больше строить не планируется, ведь рядом с Дворцом Независимости расположена важная для жителей города рекреационная зона. "Ничего мы здесь строить такого фундаментального не будем. Надо, чтобы люди в Минске могли свободно дышать и отдыхать. Минск не должен быть перенаселенным", - сказал Президент.

"Я не сторонник перегружать территорию, - добавил глава государства. - Вы видите: Минск, несмотря на то, что это центр Европы, не захламлен разного рода зданиями". Происходит это благодаря тому, что все более-менее значимые здания в столице возводятся по предварительному согласованию с Президентом. Мэр Минска, специалисты вырабатывают какую-то концепцию и предлагают главе государства, после чего, как пояснил Президент, идет долгий процесс обсуждения, дискуссий, споров.

Александр Лукашенко рассказал, что Мингорисполкому дополнительно поручено подготовить проект благоустройства - создания уюта на территориях, прилегающих ко Дворцу Независимости. Один из возможных вариантов, о котором рассказал Президент, - размещение макетов известных архитектурных объектов страны, например замков и музейных комплексов.