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Президент Беларуси с начала распространения коронавируса говорил о последствиях для экономики
Все эти мысли фактически полностью повторяют то, о чем наш Президент говорил неоднократно. Последний раз буквально накануне, посещая предприятие "Белгипс". Отвечая на вопрос о коронавирусе, Александр Лукашенко объяснил, как общественная истерия может нанести серьезный ущерб экономике.
Эксперты обсуждают влияние антипандемических мер на экономику
Экспертное сообщество сейчас активно обсуждает введенные в тех или иных странах и еще только предлагаемые меры борьбы с распространением коронавируса с точки зрения экономики. Все чаще звучат мнения, что драконовские меры ставят многие предприятия на грань выживания.
Президент Беларуси о психозе и последствиях для экономики
О подобных последствиях для экономики в глобальном смысле белорусский Президент говорил фактически с самого начала распространения коронавируса. На цитаты разлетелись его слова о тракторе. Тогда многие восприняли их как шутку. Некоторые силы внутри страны поспешили заработать на этом политические очки. Но разве сравнение с машиной, которая пашет и фактически кормит людей, это не то, о чем сейчас уже заговорили многие? Разумеется, трактор - это фигура речи, яркий образ, воплотивший необходимость работать и жить. И когда другие молчали, Президент был первым, кто через этот символ громко определил, что всем следует делать. Кто-то тогда посмеялся. Но вот теперь посмейтесь над Трампом или другими лидерами, которые говорят то же самое.
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