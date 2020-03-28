Президент Беларуси с начала распространения коронавируса говорил о последствиях для экономики

О подобных последствиях для экономики в глобальном смысле белорусский Президент говорил фактически с самого начала распространения коронавируса. На цитаты разлетелись его слова о тракторе. Тогда многие восприняли их как шутку. Некоторые силы внутри страны поспешили заработать на этом политические очки. Но разве сравнение с машиной, которая пашет и фактически кормит людей, это не то, о чем сейчас уже заговорили многие? Разумеется, трактор - это фигура речи, яркий образ, воплотивший необходимость работать и жить. И когда другие молчали, Президент был первым, кто через этот символ громко определил, что всем следует делать. Кто-то тогда посмеялся. Но вот теперь посмейтесь над Трампом или другими лидерами, которые говорят то же самое.