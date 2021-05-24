Подписаны три важных закона: о массовых мероприятиях, СМИ и электросвязи - комментарии экспертов

Местные органы власти будут определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий. Что касается журналистов, которые присутствуют на массовом мероприятии, на них распространяются в полной мере требования по соблюдению общественного порядка наравне с иными участниками. Им устанавливается запрет выполнять организационные и распорядительные функции. Журналист должен лишь фиксировать и освещать события. Запрещается освещение в СМИ и интернете в режиме реального времени массовых мероприятий, которые проводятся с нарушением установленного порядка. На политические партии и иные общественные объединения возлагается ответственность за совершение их членами публичных призывов к проведению массовых мероприятий до получения соответствующего разрешения, в том числе путем изготовления и распространения листовок, плакатов, баннеров и иных материалов. Нормы закона, совершенствующие правовой механизм организации и проведения массовых мероприятий, соответствуют Конституции и согласуются с положениями международно-правовых актов в области прав человека



Обновился закон о СМИ. Введены меры, ставящие барьеры внешнему влиянию на белорусский информационный рынок. Иностранные компании и лица не могут быть учредителями. Журналист может лишиться аккредитации, если публикуемые сведения окажутся фейком. А доступ к копии запрещенного инфоресурса может также быть ограничен.



Вводится запрет на размещение соцопросов, проведенных без получения необходимой аккредитации. Нельзя распространять ссылки на материалы и сообщения, содержащие запрещенную информацию. Кроме того, утверждены изменения и в закон об электросвязи. Работа этих сетей может быть ограничена, если существует угроза национальной безопасности. Документ вступает в силу после его официального опубликования. Законы о СМИ и массовых мероприятиях вступают в силу через месяц после официального опубликования.



Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности

