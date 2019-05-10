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Президент Беларуси сегодня подписал Декрет № 3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией"

Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.

В Беларуси за последний год значительно выросло число выявленных коррупционных преступлений

По информации Генпрокуратуры, в Беларуси за последний год значительно выросло число выявленных коррупционных преступлений. Это прямое следствие более эффективной работы правоохранительных органов. В 2018-м зафиксированы почти две с половиной тысячи таких фактов. Материальный ущерб составил более 22 миллионов рублей. Такие рычаги, как возмещение и арест имущества коррупционеров, позволили полностью покрыть эту сумму. Новый декрет призван сыграть серьезную превентивную роль в отношении совершения преступлений. Так, осужденные по коррупционным статьям лишаются права на условно-досрочное освобождение или замену неотбытой части наказания более мягким. Также впервые в нормативно-правовом акте определены составы коррупционных преступлений. В частности, это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и отмывание, то есть легализация преступно полученных средств.


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Разработкой документа занималось Министерство юстиции по поручению Президента Беларуси

Проект прошел все процедуры обсуждения и согласования, был поддержан всеми заинтересованными органами. Декрет вступает в силу после его официального опубликования. При этом правительству дано поручение в трехмесячный срок обеспечить разработку законопроекта, который скорректирует в соответствующей части Уголовный кодекс. Все подробности сегодня в "Панораме".

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