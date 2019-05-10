Президент Беларуси сегодня подписал Декрет № 3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией"

По информации Генпрокуратуры, в Беларуси за последний год значительно выросло число выявленных коррупционных преступлений. Это прямое следствие более эффективной работы правоохранительных органов. В 2018-м зафиксированы почти две с половиной тысячи таких фактов. Материальный ущерб составил более 22 миллионов рублей. Такие рычаги, как возмещение и арест имущества коррупционеров, позволили полностью покрыть эту сумму. Новый декрет призван сыграть серьезную превентивную роль в отношении совершения преступлений. Так, осужденные по коррупционным статьям лишаются права на условно-досрочное освобождение или замену неотбытой части наказания более мягким. Также впервые в нормативно-правовом акте определены составы коррупционных преступлений. В частности, это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и отмывание, то есть легализация преступно полученных средств.

