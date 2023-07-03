Президент Беларуси - творческим работникам: вы должны созидать для народа и во имя мира, не теряя чувства меры в погоне за славой

В погоне за громкой славой нельзя терять чувство меры и ответственности, переходя грань, за которой начинается чернуха и предательство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии награждения работников культуры и гала-концерте мастеров искусств, сообщает БЕЛТА.

Глава государства во время церемонии обратился не только к награжденным деятелям культуры, а ко всей творческой семье, к наследникам победителей, которые и в мирное, и в военное время всегда были со страной, со своим народом: "Искусство приближало Великую Победу. Артисты защищали Родину, поднимая боевой дух солдат своими концертами на передовой. А кто-то и воевал, как артисты нашего Большого театра. Сегодня, конечно, тема гражданского долга, патриотизма, преданности интересам страны и в культурной среде, и в современных произведениях не звучит так остро, как тогда. К сожалению".



"Но не забывайте - мир очень хрупок, - обратил внимание Президент. - Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны - войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости. И от вас зависит, каким будет завтра Беларуси, каким будет будущее наших белорусов".

"В погоне за громкой славой не теряйте чувство меры и вашей личной ответственности, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира".