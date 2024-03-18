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Президент Беларуси удостоил государственных наград депутатов и сенаторов
За плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства и парламентаризма государственных наград удостоены депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. Соответствующий указ №99 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 марта, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.
Ордена Отечества I степени удостоен председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич награжден орденом Почета.
В числе награжденных медалью "За трудовые заслуги" - заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук, член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Тамара Долгошей, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, директор гимназия №13 Минска Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Елена Колеснева.
Медали "За трудовые заслуги" также удостоены председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кононович, заместитель начальника Секретариата Палаты представителей Игорь Лапша, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентина Ражанец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.
Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Николай Васильков, начальник отдела по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Секретариата Палаты представителей Татьяна Корзун и председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич награждены медалью "За безупречную службу" III степени.
Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Так, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк удостоен почетного звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь". Председателю Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмиле Макариной-Кибак присвоено почетное звание "Заслуженный врач Республики Беларусь", а председателю Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаилу Русому - почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".
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