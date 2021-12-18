Президент Беларуси вручил госнаграды семьям погибших героев

Во Дворце Независимости вспоминали тех, кто отдал жизнь, выполняя служебный долг! Президент вручил награды семьям погибших - летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, а также офицера КГБ Дмитрия Федосюка, известного под позывным Нирвана. Каждый из них стал примером настоящего служения своему делу, людям и стране. Напомним, в мае в Барановичах разбился самолет Як-130. Команда пилотов до последнего уводила машину от жилых домов, чтобы избежать жертв на земле. Им посмертно присвоены почетные звания "Герой Беларуси»". А в сентябре при проведении спецоперации в перестрелке убит сотрудник спецподразделения "Альфа". Трагедия потрясла всю страну. Заслуги офицера перед Родиной также отмечены на высшем уровне.



Трагедия в Барановичах. У потерпевшего крушение самолета тогда практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца!А сотрудник Комитета госбезопасности - старший лейтенант Дмитрий Федосюк - при проведении спецоперации, прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Преступник выстрелил Дмитрию прямо в сердце, но он успел ликвидировать убийцу. Вечная память героям!