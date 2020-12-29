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Президент Беларуси: Все новшества должны служить одной цели - нашим людям и их благополучию
В каких направлениях будет развиваться наше общество? Какие решения станут основой для созидательных перемен? Определит Всебелорусское народное собрание. Оно пройдет 11 и 12 февраля. Президент накануне подписал соответствующий указ. А подготовку к масштабному форуму обсудили во Дворце Независимости. Участниками станут свыше двух тысяч человек со всех регионов страны. И уже сегодня начинается избрание делегатов. Им доверят разработку стратегии и тактики развития Беларуси на ближайшие пять лет. В основе - обеспечение экономического роста и сохранение модели социального государства. Президент уверен: важно двигаться вперед, опираясь исключительно на интересы своего народа.
В суверенной истории Всебелорусское народное собрание проходило уже пять раз. И всякий раз форум был поистине народным, объединяя представителей всех регионов.
Предстоящее собрание президент назвал важнейшим в истории страны. Его подготовка проходит в условиях беспрецедентного внешнего давления. Форум должен сыграть консолидирующую роль в обществе. Это путь к национальному согласию, укреплению государственности и суверенитета.
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