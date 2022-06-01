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Президент Беларуси всегда находит время для встреч с детьми и молодежью

От роддома до вуза, от рисунков на асфальте до побед на престижных конкурсах. Забота о подрастающем поколении - неотъемлемая часть социальной политики нашего государства. Здесь и уровень медицины, который воплощает в жизнь материнские мечты, и достойное воспитание, образование, стимул и главное - возможности развивать самые разные таланты.

Все эти направления под личным контролем белорусского лидера. В плотном графике Президента всегда находится место для встреч с участием детей и молодежи.

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