Президент Беларуси всегда находит время для встреч с детьми и молодежью

От роддома до вуза, от рисунков на асфальте до побед на престижных конкурсах. Забота о подрастающем поколении - неотъемлемая часть социальной политики нашего государства. Здесь и уровень медицины, который воплощает в жизнь материнские мечты, и достойное воспитание, образование, стимул и главное - возможности развивать самые разные таланты.