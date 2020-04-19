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Президент Беларуси зажег праздничную свечу в Свято-Благовещенском храме
Праздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду. Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с прихожанами по традиции разделил и Глава государства. Все-таки Пасху принято встречать камерно, по-семейному. Именно поэтому каждый год Александр Лукашенко посещает святыни в разных уголках страны.
Президент посетил пасхальное богослужение
На этот раз Президент присутствовал на праздничном богослужении в Свято-Благовещенском храме в деревне Малые Ляды. Это в 40 километрах от Минска. Церковь находится на территории мужского монастыря. Она стала настоящим духовным центром и местом паломничества для православных христиан. Сам храм и его убранство ничем не уступает столичному. Живые цветы украсили алтарную часть и иконы, звучали духовные песнопения и, конечно, троекратное "Христос воскрес!". Вместе с младшим сыном Николаем Александр Лукашенко зажег праздничную свечу,очень тепло пообщался с верующими, прихожанами, монахами и угостил их
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