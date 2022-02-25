Развитие отечественной трансплантологии в центре внимания Президента Беларуси

Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.

Факт Это ведущее медучреждение своего профиля в стране и одно из крупнейших в Восточной Европе. Достаточно сказать, что по числу трансплантаций Беларусь - лидер в СНГ. Белорусские медики способны выполнить любые операции, в том числе самые сложные. Это стало возможным благодаря постоянному внедрению инноваций. Освоение новых направлений не поставила на паузу даже пандемия, напротив, минувший год стал самым успешным.



Каждый четвертый рубль, заработанный на экспорте медуслуг, - это вклад столичного центра, возглавляемого известным хирургом Олегом Руммо.

Научные достижения центра, новые технологии - Президенту показали то, чем славится белорусская медицина. Здесь также оказывают помощь пациентам с осложненным течением ковид-инфекции. Последние годы столичный центр возводит новый корпус трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Ожидается, что его введут в строй весной будущего года. Сегодня Президент получил приглашение открыть новостройку. Александр Лукашенко также пообщался с коллективом медучреждения, поблагодарил медиков за работу и высказался об актуальном, в том числе о ценах, инфляции и причинах событий в Украине.

Александр Лукашенко пообщался с пациентами МНПЦ. Некоторые из них перенесли серьезные операции, а кто-то тяжело переболел коронавирусом (врачи уже практически восстановили их здоровье). По традиции Александр Лукашенко посетил и красную зону. После ответил на вопросы врачей и рассказал о дальнейших планах по модернизации медучреждений в стране.

Президент пообщался с коллективом МНПЦ