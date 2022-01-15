Миссия завершена: белорусский миротворческий контингент сил ОДКБ вернулся домой

Миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Белорусский миротворческий контингент вернулся на родину. Несмотря настремительно развивающиеся события в Казахстане, миссия договора увенчалась быстрым успехом.

Значимый вклад в стабилизацию обстановки внесли белорусские миротворцы. Сегодня Президент на военном аэродроме Мачулищи встретился с контингентом, который вернулся с боевого задания. В своей речи Александр Лукашенко отметил, что успех операции в среднеазиатской республике - это показатель, что страны ОДКБ готовы действовать оперативно и слаженно, отвечая на угрозы. Однако белорусский лидер отметил - самое важное, что все бойцы вернулись домой целыми и невредимыми.

О том, как встречали миротворцев на военном аэродроме Мачулищи, рассказывает политический обозреватель Алексей Волков.

Эскадра из десяти Ил-76 привезла не только белорусов, но и российских военных. Да, все едут домой. Страны ОДКБ помогли Казахстану отстоять страну и вернулись на места постоянной дислокации.Свыше двух тысяч миротворцев из стран ОДКБ, пять сотен - наши. Они, без преувеличения, спасли братскую страну от пучины хаоса. Они - настоящие герои.

Миротворческая миссия белорусских ребят в Казахстане - первая подобная операция. И наш щит сработал более чем прочно, за что "голубые шевроны" и получили награды от министра обороны.





Отметил заслуги бойцов и Александр Лукашенко. Кстати, Президент сегодня лично приехал на аэродром Мачулищи сказать спасибо бойцам.

Очевидно, подготовленная извне атака на Казахстан сильно ударила по финансовому центру страны - городу Алматы. То, что называли "мирным протестом" (США, кстати, требовали его уважать), закончилось городскими боями и обезглавливанием. Александр Лукашенко отметил - все это мы уже видели в 2020-м, а значит, были готовы. Успех миссии показал, что мы больше не постсоветское пространство, мы - новая геополитическая сила, которая стоит друг за друга миротворческой горой, даже в степи.

Президент приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ в Казахстане

Родные, близкие наших миротворцев, конечно же, переживали. В разговоре солдаты признаются, что не говорили родным, куда отправляются.Хотя сердце материнское или возлюбленной не обманешь. Благо, у роты есть свой талисман - полосатый кот.

Важный показатель успеха - все военнослужащие вернулись домой. Александр Лукашенко заметил, что за нашего солдата мятежникам предлагали круглые суммы.

Миссия миротворцев - бесценный опыт

Итоги миротворческой кампании ОДКБ в Казахстане - это явный рост мышечной массы у организации. По сути, это вакцина от цветных революций. Хаос в Казахстане как никогда показал: НКО и их спонсоры лезут в историю страны, затем перекручивают ее в выгодном свете.

Поэтому Год исторической памяти в Беларуси- это актуальнейшая повестка. Настала пора вернуть нашу историю.