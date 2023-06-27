Президент: Белорусские военные и их тылы - это действительно единство и монолит

Этот переполох в России и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Поблагодарить надо командиров частей, которых нам пришлось поднимать, под ружье ставить. И поблагодарить через них жен и семьи наших военнослужащих. Это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться. Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам. Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие, какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим.