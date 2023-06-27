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Президент: Белорусские военные и их тылы - это действительно единство и монолит
Президент дал оценку работе силового блока, связанной с недавней ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер".
Об этом шла речь в ходе доклада главе государства министра обороны Виктора Хренина. Обсуждая вопросы подготовки и строительства Вооруженных Сил Беларуси, Александр Лукашенко обозначил моменты вокруг нахождения представителей ЧВК в Беларуси.
Этот переполох в России и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние.Поблагодарить надо командиров частей, которых нам пришлось поднимать, под ружье ставить. И поблагодарить через них жен и семьи наших военнослужащих. Это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться.Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам. Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно.Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие, какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим.
Поддержание боевой мобилизационной готовности Вооруженных Сил Беларуси путем использования реального боевого опыта коллег - серьезный фактор в развитии любой армии.
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