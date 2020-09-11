Президент: без участия ученых не принимается ни одно решение в стране

Развитие науки определяет будущее. В руках ученых не только судьба конкретного государства, но и всего человечества. Президент сегодня встретился с интеллектуальной элитой страны.





Беларусь смогла сохранить научно-технический потенциал

Мы в числе стран с высоким уровнем научного потенциала. Например, по показателю глобального вклада в этот сектор наша страна на 28 позиции из 153. В свое время Беларусь вопреки трудностям сделала ставку на научно-технический потенциал, на интеллект. Эта стратегия оказалась верной. Системно поддерживать отечественную науку государство продолжит и впредь. Важно, напомнил президент, чтобы в научно-промышленной гонке ученый был главным союзником производителя. Тогда наши брендовые предприятия своими новинками будут громко звучать по всему миру. Во главе угла - экономическая безопасность.

Президент встретился с учеными Беларуси

Настоящая наука должна служить людям и улучшать их качество жизни. Сегодня это непреложное требование, высказал свое убеждение президент. Во многом благодаря вкладу ученых Беларусь узнаваема в мире. И эту марку нужно сохранить. Также необходимо работать с кадрами, прагматично оценивая собственные перспективы. Александр Лукашенко уверен, да, возраст гениальным идеям не помеха, но вместе с тем молодым исследователям тоже важно помочь реализоваться. Они наше завтра.

А.Лукашенко: задача номер один - обеспечить преемственность

В последние годы вклад белорусской науки в экономику значительно вырос. Если раньше в программе инновационного развития доля отечественных разработок составляла лишь десятую часть, то теперь это треть всех ноу-хау. А в будущем их должно быть не менее 50 %. Видима и экономическая отдача: экспорт наукоемкой продукции за 5 лет вырос в полтора раза. Президент акцентирует: интеллект приносит стране миллиарды долларов. Ученых важно подключить к работе над программой развития Беларуси.