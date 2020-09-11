3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент: без участия ученых не принимается ни одно решение в стране
Развитие науки определяет будущее. В руках ученых не только судьба конкретного государства, но и всего человечества. Президент сегодня встретился с интеллектуальной элитой страны.
Беларусь смогла сохранить научно-технический потенциал
Мы в числе стран с высоким уровнем научного потенциала. Например, по показателю глобального вклада в этот сектор наша страна на 28 позиции из 153. В свое время Беларусь вопреки трудностям сделала ставку на научно-технический потенциал, на интеллект. Эта стратегия оказалась верной. Системно поддерживать отечественную науку государство продолжит и впредь. Важно, напомнил президент, чтобы в научно-промышленной гонке ученый был главным союзником производителя. Тогда наши брендовые предприятия своими новинками будут громко звучать по всему миру. Во главе угла - экономическая безопасность.
Президент встретился с учеными Беларуси
Настоящая наука должна служить людям и улучшать их качество жизни. Сегодня это непреложное требование, высказал свое убеждение президент. Во многом благодаря вкладу ученых Беларусь узнаваема в мире. И эту марку нужно сохранить. Также необходимо работать с кадрами, прагматично оценивая собственные перспективы. Александр Лукашенко уверен, да, возраст гениальным идеям не помеха, но вместе с тем молодым исследователям тоже важно помочь реализоваться. Они наше завтра.
А.Лукашенко: задача номер один - обеспечить преемственность
В последние годы вклад белорусской науки в экономику значительно вырос. Если раньше в программе инновационного развития доля отечественных разработок составляла лишь десятую часть, то теперь это треть всех ноу-хау. А в будущем их должно быть не менее 50 %. Видима и экономическая отдача: экспорт наукоемкой продукции за 5 лет вырос в полтора раза. Президент акцентирует: интеллект приносит стране миллиарды долларов. Ученых важно подключить к работе над программой развития Беларуси.
Президент признается, без участия ученых не принимает ни одно важное решение в стране. Именно в таком экспертном сообществе можно найти здравые и честные ответы на судьбоносные для Беларуси вопросы. Некоторые из них обсудили сегодня в стенах Академии наук. Так, говорили о скором запуске БелАЭС. Президент ждет от ученых предложений по дополнительному использованию электричества. Кроме этого, акцент нужно сделать и на гуманитарной безопасности государства, ведь не все в нашей жизни измеряется деньгами. Подробности большого диалога смотрите в
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
По Ближнему Востоку Харрис высказывала противоположные позиции - в угоду разным группам избирателей?
В мире
Все
Туск предположил скорое определение даты перемирия в Украине
Кто привел Эстонию в авангард санкционной политики и как правительство Каллас попросили на выход
Почему Пентагон отказал ВСУ в приоритетной поставке ATACMS
Количество жертв среди мирного населения в Ливане и на палестинских территориях увеличивается
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов