Президент дал интервью главному редактору радио "Эхо Москвы"

Ответ на запрос. Внушительный пласт прямых вопросов и откровенных ответов, которые вместились в двухчасовое интервью Президента главному редактору "Эха Москвы". Нерв белорусско-российских отношений от безопасности до энергетики. Сколько здесь бухгалтерии и сколько союзной прагматики? Плюс острая внешняя политика, НАТО, смертная казнь, допинг и информационные войны.



По сути, Алексей Венедиктов сегодня в Минске утолял информационный голод россиян о белорусской позиции. Традиционно без купюр и марафета, что, увы, редко позволяют себе федеральные СМИ нашего союзника. Тем эксклюзивнее добытый во Дворце Независимости материал и тем выше цитируемость. О самом важном, что прозвучало, наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.



"Эхо Москвы" как радио всего на год старше белорусского суверенитета. Но за это время заработало репутацию спорного, откровенного, но очень цитируемого источника в России и на всем постсоветском пространстве. В позиции главного редактора Алексея Венедиктова подкупает желание не лакировать действительность, а давать факты и оценки без купюр и марафета. Возможно, именно эта многолетняя политика редакции и склонила чашу весов в пользу сегодняшнего почти двухчасового острого интервью Президента Беларуси, как говорят, на злобу дня. О суверенитете, интеграции, политике и экономике в делах союзных и не только.



40 с лишним миллионов слушателей, самое популярное разговорное радио двух российских столиц - официальной и Северной. Но "Эхо" ценят не за масштаб, а за открытость. Здесь дают слово и власти, и политикам в опале, и экспертам с академической глубиной, и дилетантам, по сути, графоманам от народа. Открытость ценится в том числе в Беларуси. И хотя интервью "Эху" переносилось несколько раз, в Каминном зале с чистым звуком без эха с первых же слов заговорили о главном - красных флажках суверенитета и дорожных картах интеграции.







Откуда тогда политизация дорожных карт? Ведь это все равно, что толкать нас к повторению украинского конфликта. В экономике, национальном и языковом вопросе, дележе истории и собственности. Разве прагматикам в России нужен еще один конфликт у границ. И если вы честные прагматики, считайте не только кредиты Беларуси, но и все встречные услуги, что оказывает официальный Минск - от 10 миллионов рабочих мест для России до безопасного неба, границы и транзита.



Острая тема - равные условия в энергетике. Намедни в Питере договорились: в 2020 для начала условия не хуже текущего года. И не стоит нас равнять по Германии - у нас ближе, таможенных пошлин нет, да и союз у Москвы с Минском, а не с Берлином. Подождем контрактов, если там бухгалтерия победит союзные обязательства, считать заново придется многие позиции. Эту принципиальность в Москве некоторые считают капризом, говорит Венедиктов. Это не каприз, это борьба за национальные интересы и равноправие в союзе, парирует Президент.



В этих ответах главред "Эха Москвы" улавливает нотки пессимизма. Это, скорее, досада, поправляет Александр Лукашенко. Обидно, когда общее дело, которому отдали 20 лет жизни, буксует на мелочах. Россиян не убедить, что белорусы не нахлебники, у нового поколения не забрать их государство, в политических играх проблемы 2024 (следующие президентские выборы в России) мы не играем. А хотите поговорить о глубинах политической интеграции, представьте такой "полушутливый" вариант…







Вспомнили в Каминном зале и Украину. Шутливо, мол, Зеленского по Вам в молодости равняют. Глава государства напоминает, что наша молодая республика в 90-е переживала лихолетье, а сейчас Киев на распутье. Хорошо, что заимствуют что-то полезное, но президенты мы разные. О Донбассе. Был шанс втроем погасить конфликт в зародыше. Беларусь была готова выступить как рефери на границе. Но ведь отвергли - сегодня пожинаем горькие плоды. То же в спорте - допинговый скандал хоронит дело жизни чистых спортсменов и доверие к спорту вне политики. Хотя рецепты и здесь есть, и это не формулы очередных стимуляторов.



Вопрос Президенту о диктатуре. Вас же прессуют за смертную казнь, может, легче объявить мораторий? Может, и легче, но не честно и не справедливо по отношению к народу. Коснулись и темы истории. С литовцами у нас было одно государство - ВКЛ, отсюда родство. А Сталину обязаны единой этнической Беларусью. Откровенность Президента историк Венедиктов оценил.



За первые три часа на сайте аудиоверсию интервью прослушали 15 тысяч человек, в живом эфире - миллионы. Обсуждать и комментировать будут, видимо, и в этом, и в следующем году. Весь информационный вакуум о Беларуси это, конечно, не заполнит, но важно уже то, что в России и Евразии, слушая "Эхо Москвы", слышали не извращенное эхо, а прямую речь и предельно откровенную позицию из Минска.



