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Президент энтитета Боснии и Герцеговины находится с визитом в Беларуси

Президент энтитета Боснии и Герцеговины находится с визитом в Беларуси

Беларусь 17-19 февраля с рабочим визитом посещает делегация Республики Сербской Боснии и Герцеговины во главе с Президентом энтитета Милорадом Додиком. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

Запланирована насыщенная повестка визита, ряд встреч и переговоров, посещение ряда промышленных предприятий, Национальной академии наук Беларуси, ГУ "Минский научно-практический центр хирургии и трансплантологии".

В центре внимания визита будут находиться вопросы развития двусторонних торговых связей, наращивания взаимодействия в сферах промышленности, здравоохранения, науки и образования, расширения двусторонней договорно-правовой базы.

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