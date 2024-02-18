Президент энтитета Боснии и Герцеговины находится с визитом в Беларуси

Беларусь 17-19 февраля с рабочим визитом посещает делегация Республики Сербской Боснии и Герцеговины во главе с Президентом энтитета Милорадом Додиком. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.