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Президент Эстонии: Украина вступит в ЕС не раньше чем через 20 лет

Киев пригласил НАТО на парад. Принять участие в украинском параде пригласили и солдат из натовских стран. Для солидности в небе пролетели самолеты НАТО. "Так неужели оккупация удалась?" - остроумно шутят местные блогеры. Ну вот не скрывает Киев свою заветную мечту о вступлении в ряды альянса, как и Евросоюза.


Президент Эстонии разбила мечты Украины о ЕС

После визита в Киев Керсти Кальюлайд объявила, что стране потребуется не менее 20лет, чтобы получить шанс на вступление в Евросоюз.Вхождение Украины в НАТО вообще невозможно до разрешения территориальных конфликтов. Украинские власти, которые вручили Керсти Кальюлайд орден за развитие межгосударственных отношений, явно ожидали иного заявления.


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