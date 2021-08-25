Президент Эстонии: Украина вступит в ЕС не раньше чем через 20 лет

Киев пригласил НАТО на парад. Принять участие в украинском параде пригласили и солдат из натовских стран. Для солидности в небе пролетели самолеты НАТО. "Так неужели оккупация удалась?" - остроумно шутят местные блогеры. Ну вот не скрывает Киев свою заветную мечту о вступлении в ряды альянса, как и Евросоюза.