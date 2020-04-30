Президент: финансовая поддержка из-за рубежа должна идти на социальные цели

Рабочий день во Дворце Независимости сегодня открылся большим обсуждением гуманитарного вопроса. Как качественно, без бюрократии и с максимальной пользой работать с ресурсом безвозмездной помощи? Речь далеко не только об актуальных поставках медикаментов и средств защиты. С 2017 в нашу страну безвозмездно поступило 238 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями. С одной стороны, существенная помощь, которая снижает нагрузку на бюджет. С другой - существует и доля риска: за финансовыми потоками необходим самый жесткий контроль. И здесь назрела корректировка правового поля. По поручению Президента был разработан новый проект декрета. В документе прописали изменения порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи, освобождение от налогов, сборов и пошлин и многое другое. Главная цель - создание четкой и прозрачной модели работы, когда целевые средства честно доходят до адресата и тратятся на нужное дело. Андрей Кривошеевподробнее.



С проблемой серых финансовых потоков для лоббистов-приватизаторов и в политику суверенная Беларусь столкнулась на этапе становления нового государства. Конец 80-х - начало 90-х своего рода золотое десятилетие для иностранных лжемеценатов и их контрагентов в нашей стране. Тогда практически бесконтрольно и абсолютно непрозрачно деньги шли на создание политических кризисов и развал целых секторов экономики. Тогда же в политэкономическом словаре белорусов появились новые категории. Например, "грантоед"(это получатель) или "прокладки"(местные фонды, что отщипывали от помощи за мелкие услуги). Или еще "камбэк". Т.е. деньги, которые в страну даже не заходили, разворовывались по дороге. Этот процент порой доходил до 80.



Государство в общей сложности потратило примерно 10 лет, чтобы навести в этой теневой экономике элементарный порядок и оставить "грантоедов", "прокладки" и "камбэки" в своей массе в нашем далеком прошлом. Как только в грантовой сфере Беларуси навели порядок, политика провокаций стала чахнуть. А местные оппозиционные политики стали массово трудоустраиваться на легальную работу. Хороший показатель, что закон действует. Впрочем, перед каждой крупной политической кампанией в нашей стране участники прежних схем начинают активничать. На это, в частности, обращает внимание Президент.







Президент: "Ни копейки на деструктивную деятельность"

Что было бы, не переведи Беларусь иностранную помощь в цивилизованные рамки, красноречиво показывает опыт Украины. Там народная молва к нашему словарю добавила "грантососов", "титушек" (это наемные амбалы для уличных потасовок) и хит последних лет - "соросята". Это "птенцы" фондов и проектов американского филантропа Джорджа Сороса. Украинские эксперты им приписывают давление на президента Зеленского и протаскивание закона о распродаже украинской земли через Верховную раду.

Президента, конечно, интересует, через какие каналы инпомощь поступает в Беларусь. Читай: возможно ли у нас внешнее давление на внутреннюю политику?





Главные принципы нового Декрета об иностранной помощи

Другими словами, львиная доля помощи Беларуси - абсолютно прозрачна. Время, конечно, корректирует условия - отсюда и потребность нового декрета. Александр Лукашенко формулирует главные принципы документа в вопросах.Участие местной власти важно еще и потому, что помощь в регионы идет далеко не равномерно. Минск и столичная агломерация суммарно за три года получили почти 200 миллионов долларов, это каждые 80 долларов из ста в расчете на страну. Причина проста - именно в столице зарегистрировано абсолютное большинство получателей - общественные, религиозные и спортивные организации, госорганы и коммерческие структуры. При этом тратятся эти деньги далеко не только в столице. Например, до трети идет в Гомельскую и Могилевскую области на преодоление последствий Чернобыля. Кстати, по той же причине юго-восток страны на условном втором месте по иностранной поддержке. Еще и из-за такого движения помощи нужен дополнительный контроль. И это четвертый вопрос Президента к разработчикам.





Иностранная помощь - без бюрократизма и коррупции

Глава профильного департамента заверяет: требования Президента в тексте декрета учтены, при этом он остается понятным и прозрачным для тех, кто намерен помогать Беларуси честно и адресно. Подробно проанализировали на совещании и основные сферы - куда в Беларуси идет безвозмездная иностранная помощь.

Судя по цифрам, за последние 3 года чуть больше четверти - это сфера социальной защиты. И так во всем мире. Актуальное сегодня здравоохранение - это каждые 19 долларов из ста. Спорт (как серьезная ниша для пожертвований) занимает 12,5%. В этой графе как популярные любительские команды и турниры, так и поддержка широкого Паралимпийского движения.

Образование, экология и культура вместе скромно привлекают лишь около 7% помощи, оставаясь заботой, прежде всего, белорусского государства. И это, кстати, не всегда плохо. Известная мудрость: ваше будущее определяют те, кто воспитывают ваших детей. Лучше, чтобы это было национальное государство и свое общество. А вот что нелогично в этой схеме - так это доминирование общехозяйских расходов над всеми остальными.





Беларусь открыта для помощи на социальные цели

Президент же требует активизировать именно социальную направленность. И главный рычаг здесь - льготы по налогам. По итогу обсуждения лишь с этого вида помощи будет взиматься и то минимальная плата за регистрацию и сопровождение проектов. В остальном новый декрет максимально комфортен как для меценатов, так и для получателей помощи.





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