Президент: Главное в борьбе с болезнью - беречь себя и своих родных

Осень ожидаемо принесла подъем сезонных инфекций. А вместе с ним новую волну пандемии коронавируса, которая за несколько летних месяцев ослабила хватку во всем мире. Как Беларусь встречает вторую волну? Готовность системы здравоохранения от медицинских кадров до средств защиты сегодня обсудили во Дворце Независимости. Президенту доложат: все под контролем! Кардинальных ноу-хау не нужно. Белорусский опыт не только себя оправдал, но и в итоге понравился многим странам. Ведь, несмотря на свежие цифры роста числа заболевших, "закрываться" уже никто не спешит. И Беларусь тоже не уйдет на строгую изоляцию. Сегодня куда актуальнее точечные меры санитарной предосторожности и личная ответственность каждого.



И этот месседж сегодня был главным в докладах медиков всех звеньев.



Памятка COVID-безопасности у Ольги Анищенко.





СOVID-19: вторая волна

После небольшой летней паузы коронавирус, похоже, вновь проверяет на прочность мировую экономику, медицину, коллективный иммунитет и межличностные отношения. И если масштаб возможных потерь сегодня из разряда прогнозов, то сам факт второй волны, очевидно, сомнений не оставляет. О том, что Беларусь тоже «накрыло», Минздрав заявил в понедельник. Плюс 400 новых случаев на старте недели, почти столько во вторник, чуть больше накануне, почти полтысячи сегодня - и тема COVID, регулярно объединяющая медиков во Дворце Независимости весной, вновь возвращается на высший уровень.

Готовность системы здравоохранения ко второй волне пандемии обсудили у президента

Предупрежден - значит вооружен. Логика вполне применима в нынешней ситуации второй волны. У медиков есть главное - опыт! Он бесценен. Выявлять, лечить, а после проводить реабилитацию - отработали, казалось бы, до мелочей. Мотивировали финансово тех, кто подвержен риску заражения, но по зову сердца и долга буквально нон-стоп дежурит в больничных палатах. Правительство подбило статистику, знает: эта поддержка на чаше весов перевесила помощь бизнесу. Это и к вопросу, а что же важнее: люди или экономика? И о том, что должно быть по справедливости, когда на кону самое ценное.

Новые СOVID-ограничения в мире

В еврозоне снова замаячил карантин. Но не повальный. Теперь страны знают, чего стоит локдаун. Закручивают гайки точечно. Париж снова прощается с активной городской жизнью. Брюссель ограничивает круг общения до 3 человек. Италия требует масочный режим не только на улице, но и дома. Москва преждевременно уходит на каникулы. Ряд регионов готов вернуться к школьной удаленке. Нью-Йорк отправляет на строгую изоляцию отдельные районы. Словно мировое дежавю... Знаем, проходили, скажет президент. Оттого и с выбранного курса уже не свернем.

А. Лукашенко: Я не намерен закрывать страну!

За последствиями карантина наблюдал весь мир и, очевидно, сделал выводы! Изоляция - это очень дорого, если соизмерять с эффективностью ограничений. Производственный застой, падение жизни, безработица... Это не только об экономике. Если смотреть шире, финансовые проблемы бумерангом бьют по людям, ведь голод порой тоже синоним жизни. Работа реального сектора без остановок, отказ от тотальных карантинных мер - белорусский выбор поначалу поняли не все. Но было время взвесить все за!

Игорь Гундаров, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики (Россия):

"Те страны, которые шли путем Швеции и Беларуси, достигли лучших результатов, чем те, которые сломя голову помчались в ограничения. Нечего бояться. В этом году самая благоприятная эпидемическая ситуация по сравнению с предыдущими годами. А в прошлом году мы изолировались? А пять лет назад? Или в 2015 году, когда был свиной грипп? Там на самом деле была пандемия. У нас не было локдаунов. Тогда на кой мы будем сейчас делать то, в чем нет никакой практической необходимости?".

А необходимость как раз видят в спокойной системной подготовке всех медицинских звеньев: лабораторий, стационаров, поликлиник...

Но сегодня многие уверены: верная стратегия лечения - это еще полдела! Остальное за пациентом. Наученный опытом, он знает, где можно споткнуться. А значит, и соломки подстелить.

Минздрав: ситуация с коронавирусом под контролем

Первая волна научила белорусскую медицину куда первым делом стоит направить усилия, чтобы выявлять инфекцию быстро, а лечить эффективно. Минздрав заверяет: сегодня нет проблем ни с финансированием, ни с обеспечением медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Система готова к возможным нагрузкам: по всей стране дан плавный старт перепрофилированию больниц под COVID-пациентов. Случись что, темпов добавят! А пока медики ратуют за здравый образ жизни. Тот случай, когда предосторожность не помешает.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Тестирует всех, кому важно знать свой COVID-статус - от юрлиц до индивидуальных клиентов. В этой лаборатории, к примеру, анализы готовят, в том числе, для выезжающих за рубеж. Когда без справки граница на замке. Максимум 24 часа - и результат уже на руках.

С вирусом здесь хорошо знакомы. Говорят, вторая волна не под стать первой: хватку ослабит. Но важно, как и прежде, быть начеку. И это вовсе не сложно.

Меры предосторожности в борьбе с СOVID

Александр Петкевич, ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

"Маски в магазинах, в транспорте - это обязательно. Человек, который носит маски, он или не заболеет, или будет болеть легко. Он получит меньшую дозу инакулята вирусного, нежели человек без маски. Это первое. Дистанция. Четко уже показано, что дистанция в один метр уменьшает риск заражения в 5 раз. А каждый последующий метр в два раза увеличивает. Вакцинация против гриппа - это тоже важный элемент. Потому что сейчас наблюдается сезонный подъем респираторных заболеваний и гриппа. И, конечно, прививая население, мы в какой-то степени снижаем возможность заболеть респираторными заболеваниями, к которым относится и коронавирус".



Порядка 4 млн белорусов готовы привиться от гриппа

К слову, прививочная кампания набирает обороты. Минздрав приветствует такое внимание к своему здоровью. Говорят, правом сделать прививку готовы воспользоваться 4 миллиона белорусов. Хороший вклад в эпидемическое благополучие! Ответственный подход каждого - будь-то маска, дистанция или дезинфекция - поможет не зацепить вирус и сохранить здоровье!

Минздрав готов ко второй волне пандемии

В целом с ограничениями Минздрав торопиться не будет. Пока не ведут речь о дистанционных занятиях в школах, не вводят дополнительные новации в аэропортах и других пунктах пересечения границы. Одним словом, масштабных изменений ждать не стоит. Возможно, что-то поправят точечно. Торговля, к примеру, уже во всеоружии!

Кажется, это элементарные меры, следовать которым совершенно несложно. И главное - это действенно! А если глобально - опыт наработан, его и будут держаться, поясняют стратегию в профильном министерстве.

Минздрав об изменениях сроков изоляции

И даже сроки изоляции для прибывающих из-за границы, нынче урезанные до 10 суток, это тоже из жизни!

Возможно, предстоящие месяцы будут непростыми. Загадывать сложно... Но что точно поможет пройти этот период спокойно и слаженно, так это работа в тесной связке "врачи - пациенты". Как минимум прививка и простые правила предосторожности. Это работает! Особенно для тех, кто не отличается крепким здоровьем.