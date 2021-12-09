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Президент: Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США
Миграционный кризис, а также почему идет такое давление на Беларусь, дальнейший возможный ответ на санкции.
Интервью Президента турецкой телерадиокомпании TRT
Александр Лукашенко сегодня дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Наш Президент не избегает общения с журналистами. Напротив регулярно встречается с представителями крупнейших СМИ страны и мира. Какие бы сложные и, казалось бы, неудобные вопросы ни звучали, Александр Лукашенко всегда дает максимально открытые, принципиальные и исчерпывающие ответы. В качестве интервьюера выступила журналист и телеведущая Ниса Эфендиоглу.
Работа турецких журналистов на границе
Она входит в пул личной прессы Эрдогана. А накануне вернулась с белорусско-польской границы, где освещала проблему с беженцами. Беларусь не препятствует в отличие от соседей работе репортеров. Так что Ниса Эфендиоглу лично могла убедиться, в какую сложную ситуацию из-за бесчеловечности Польши и ЕС попали эти люди. В разговоре эту тему затронули, Президент дал ответ на обвинения и расхожие фейки по поводу мигрантов.
Прозвучало и о глубинных причинах происходящего сейчас на белорусских рубежах, и о том, кто стоит за непрекращающимся давлением на нашу страну.
Как Вы думаете, почему они хотят оказать такое давление на Беларусь, насколько понимаю, Вы считаете, что ответственны за миграционный кризис все-таки США?
А. Лукашенко о планах Польши возвести стену на границе
Александр Лукашенко ответил и на вопрос о том, как продвигаются переговоры с ЕС по разрешению кризиса, что будет с теми беженцами, которые захотят остаться в Беларуси. Пока обездоленные люди вынуждены ждать милости Польши и ЕС. Позиция Варшавы уже давно вызывает массу вопросов. Пока Польша не придумала ничего лучше, чем строить стену на границу.
Говоря о Польше, мы знаем, что она собираются построить стену на границе для того, чтобы блокировать движение мигрантов. Как Вы считаете, насколько эффективно это решение?
Среди затронутых тем санкции и дальнейшие возможные ответные меры. Часть интервью была посвящена союзному строительству с Россией. Ожидаемыми и логичными стали вопросы о развитии белорусско-турецких отношений. Позиция белорусского лидера неизменно вызывает интерес в наших и зарубежных медиа. Запросов немало, поэтому, как и анонсировалось, встречи с журналистами и впредь будут в графике нашего Президента.
Что касается TRT, то это обширная сеть теле- и радиовещания, освещающая самую разную тематику в Турции и мире. И это 14 телевизионных каналов, в том числе 3 международных. Зона вещания - Европа, Ближний Восток, Африка, Азия и Австралия. Новости выходят на 41 языке на интернет-сайте компании.
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