Президент: Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США

Миграционный кризис, а также почему идет такое давление на Беларусь, дальнейший возможный ответ на санкции.

Интервью Президента турецкой телерадиокомпании TRT



Александр Лукашенко сегодня дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Наш Президент не избегает общения с журналистами. Напротив регулярно встречается с представителями крупнейших СМИ страны и мира. Какие бы сложные и, казалось бы, неудобные вопросы ни звучали, Александр Лукашенко всегда дает максимально открытые, принципиальные и исчерпывающие ответы. В качестве интервьюера выступила журналист и телеведущая Ниса Эфендиоглу.

Работа турецких журналистов на границе

Она входит в пул личной прессы Эрдогана. А накануне вернулась с белорусско-польской границы, где освещала проблему с беженцами. Беларусь не препятствует в отличие от соседей работе репортеров. Так что Ниса Эфендиоглу лично могла убедиться, в какую сложную ситуацию из-за бесчеловечности Польши и ЕС попали эти люди. В разговоре эту тему затронули, Президент дал ответ на обвинения и расхожие фейки по поводу мигрантов.

Прозвучало и о глубинных причинах происходящего сейчас на белорусских рубежах, и о том, кто стоит за непрекращающимся давлением на нашу страну.

Как Вы думаете, почему они хотят оказать такое давление на Беларусь, насколько понимаю, Вы считаете, что ответственны за миграционный кризис все-таки США? Ниса Эфендиоглу, журналист и ведущая телеканала TRT HABER (Турция)

А. Лукашенко о планах Польши возвести стену на границе

Александр Лукашенко ответил и на вопрос о том, как продвигаются переговоры с ЕС по разрешению кризиса, что будет с теми беженцами, которые захотят остаться в Беларуси. Пока обездоленные люди вынуждены ждать милости Польши и ЕС. Позиция Варшавы уже давно вызывает массу вопросов. Пока Польша не придумала ничего лучше, чем строить стену на границу.

Говоря о Польше, мы знаем, что она собираются построить стену на границе для того, чтобы блокировать движение мигрантов. Как Вы считаете, насколько эффективно это решение? Ниса Эфендиоглу, журналист и ведущая телеканала TRT HABER (Турция)

Среди затронутых тем санкции и дальнейшие возможные ответные меры. Часть интервью была посвящена союзному строительству с Россией. Ожидаемыми и логичными стали вопросы о развитии белорусско-турецких отношений. Позиция белорусского лидера неизменно вызывает интерес в наших и зарубежных медиа. Запросов немало, поэтому, как и анонсировалось, встречи с журналистами и впредь будут в графике нашего Президента.